Más de 360 extranjeros adquieren la nacionalidad española en Zamora: estos son sus países origen

367 extranjeros obtuvieron la nacionalidad española el año pasado en Zamora, lo que refleja un crecimiento del 87% en comparación con 2024, cuando la consiguieron 196 personas en la provincia. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves.

Los países de nacimiento más habituales entre los extranjeros que lograron la nacionalidad son los de Sudamérica, con un 41,4% (152 personas), seguidos por los de Centro América y el Caribe con un 31,8% (117 personas). Destacan Cuba (17,7%), Colombia (12,2%), Venezuela (10,3%) y República Dominicana (8,4%).

Además, un 14,4% de las personas que lograron la nacionalidad habían nacido en la provincia.

En cuanto a edades, el 45,7% de las personas que lograron la nacionalidad española en Zamora tienen entre 0 y 29 años, lo que refleja que la mayoría de estas personas son jóvenes. Si la franja de edad aumenta diez años más, el porcentaje alcanza el 65,3%.

Por sexos, el 52% son mujeres.

Castilla y León

El número de residentes extranjeros que adquirió la nacionalidad española en Castilla y León durante el año 2025 ascendió hasta los 9.164, un 37,1% más que en el año anterior. El porcentaje supera el 18,7% que creció en España la cifra de foráneos que adquirió la nacionalidad, que roza los 300.000 con 299.732, el dato más elevado de la serie histórica.

Los datos publicados por el INE, sitúan a Cataluña a la cabeza autonómica por adquisiciones de nacionalidad española, con 70.933, seguida por Madrid, con 69.566. Entre ambas comunidades concentraron el 46,9%.