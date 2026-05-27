Zamora reivindica su modernismo con una jornada divulgativa y la reapertura cultural de la Casa Guerra

Charlas, mesas redondas y conciertos en varios emplazamientos, entre ellos la Casa Guerra, conforman el programa de “La arquitectura del renacer y su luz”, una propuesta que aúna modernismo y música para poner en valor este estilo arquitectónico muy presente en la ciudad.

La jornada divulgativa tendrá lugar el 3 de junio en el Teatro Principal de Zamora a partir de las 17.00 horas con entrada libre.

Divulgación

En el liceo municipal habrá tres mesas redondas sobre hitos relevantes que propiciaron que Zamora llegara a la modernidad antes que a otras ciudades más grandes de nuestro entorno.

“La luz la tuvimos solamente 20 años después de que se iluminara Manhattan, que fue el primer lugar del mundo al que llegó la luz, y fuimos capaces de exportarla a Valladolid, Salamanca, Toro “ejemplificó desde la organización, Nicolás Alonso de Vitaliza Producciones. La segunda mesa será más técnica para ahondar en el desarrollo urbanístico de la ciudad y de los edificios que se proyectaron en aquellos años, pasando desde el estilo neoclásico de finales del siglo XIX hasta el eclecticismo de principios del XX, el modernismo y art-deco, y la tercera versará sobre cómo dar una mayor visibilidad a este tipo de construcciones.

Conciertos

El proyecto, que días atrás ha incluido la apertura de la Casa Matilla en la calle de Santa Clara a una visita guiada, se complementa con varias propuestas culturales.

La primera de ellas tendrá lugar en la plaza de Sagasta el 30 de mayo a las 21.30 horas donde tocará el grupo de jazz Suricato Morse. “Vamos a hacer una iluminación que acompañe no solo el concierto, sino toda la plaza, se van a apagar las farolas y va a ser algo muy acogedor y muy espectacular a la vez” señaló Diego Turrión.

La otra gran cita será el 31 de mayo a las 21.30 horas con un concierto de música con piano y sintetizadores en la Casa Guerra, que tiempo atrás acogió la sede de Caja Duero. “Sin duda será el evento de año en Zamora” esgrimió el músico.

Desde la organización indicaron que “el aforo es limitado habrá un control de acceso en la puerta, tanto de entrada como de salida, para que tengan en cuenta que si se forma mucha cola, podamos ser un poco solidarios con la gente, para que todos puedan acceder a este evento”.

Los conciertos, que no necesitan entrada ni inscripción previa, tendrán a la duración de una hora, hora y cuarta aproximadamente.

¿Continuación?

Los organizadores del evento dejaron la puerta abierta a una nueva edición. “Estaríamos encantados de seguir dándole visibilidad a este patrimonio que parece que está oculto, aunque siempre presente en Zamora” indicaron.

Por su parte el concejal de Turismo, Christoph Strieder, agradeció al arquitecto Francisco Somoza y a los responsables de Unicaja, Óscar San Martín y María Ramos, “la facilidad que nos ha dado para iniciar este camino en el uso cultural” del edificio de la Casa Guerra.

El edil añadió que la irrupción del modernismo “es realmente la primera gran modificación del urbanismo de Zamora después del románico, después de la Edad Media”.