Zamora dispondrá de dos millones de metros cúbicos de agua más para suministrar al alfoz

La Confederación Hidrográfica del Duero somete a información pública la autorización al Ayuntamiento de Zamora, en nombre de la comunidad de usuarios que comparte con el alfoz, la modificación de las características de la concesión del aprovechamiento de agua para consumo humano, que pasará de casi 6,7 millones de metros cúbicos a 8,8, es decir, 2,1 millones de metros cúbicos más que servirán para abastecer a la propia capital, Arcenillas, Morales del Vino, Villaralbo, Valcabado, Moraleja del Vino, La Hiniesta, Roales y Tardobispo.

Las obras de extensión del abastecimiento de la capital hacia los pueblos del alfoz ya están realizadas, ejecutadas por la Junta (Somacyl) y la Diputación de Zamora, con dos ramales principales, uno hacia el sur, a través de Villaralbo hacia los pueblos de esa zona y otro hacia el norte. Pero faltaba este trámite ante la Confederación Hidrográfica, que es el que permite incrementar en un 32% la capacidad de captación de agua en la capital.

El expediente mantiene la concesión de agua potable de los actuales pozos de sondeo de las localidades del alfoz, que se quedan como captaciones de emergencia, un total de 13 que proceden sobre todo de aguas subterráneas o del arroyo de Valderrey. A pesar de que algunos ramales que salen de la capital hacia los pueblos del alfoz se ampliaron para abastecer industrias como Cobadu o la antigua Frinca, estos no aparecen como tales en la concesión por lo que, como había anunciado ya el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, serán las localidades donde radican estas industrias las que tendrán que cederles en agua del cupo que corresponda al pueblo.

Los pozos de sondeo de algunas de estas localidades también incrementan su caudal con respecto a la situación de la concesión actual y se mantienen con la calificación de captaciones de emergencia.

La situación quedaría con un total de 14 tomas. La principal es la toma del cauce directa del río Duero en la capital, con un caudal máximo instantáneo que pasa de 216 a 563 litros por segundo y un volumen máximo que salta de los 6.691.216 metros cúbicos anuales a los 8.877.848 metros cúbicos, con tres equipos de bombeo de 150, 220 y 270 caballos de potencia.

Captaciones de emergencia

A Villaralbo se le autoriza una captación de emergencia con un pozo de seis metros de profundidad con un volumen máximo anual de 217.826 metros cúbicos, frente a los 107.561 actuales.

La captación de emergencia de Moraleja del Vino es un pozo de doce metros de profundidad, con un volumen máximo anual de 71.000 metros cúbicos, el doble de los 31.235 metros cúbicos actuales. En esta misma localidad hay otro sondeo, el principal de 139 metros de profundidad que mantiene los 237.304 metros cúbicos actuales.

En Arcenillas la captación de emergencia es un pozo de sondeo de 160 metros de profundidad con un caudal máximo anual de 76.081 metros cúbicos, también más del doble que la actual concesión de 28.560 metros cúbicos.

El Morales del Vino la captación de emergencia principal es un sondeo de 144 metros de profundidad, con un volumen máximo anual de 507.522 metros cúbicos, frente a los mil actuales, aunque también hay otro pozo de 13 metros de profundidad con un volumen máximo anual de 507.522, metros cúbicos, que se mantiene igual.

En Roales la captación de emergencia, con un sondeo de 120 metros de profundidad aumenta hasta los 260.717 metros cúbicos de máximo anual , frente a los 44.932 actuales.

La captación de emergencia de La Hiniesta consta de un sondeo de siete metros de profundidad con un volumen máximo anual de 20.120 metros cúbicos, como los actuales, otro de 50 metros de profundidad con un volumen máximo anual de 71.133 metros cúbicos, que se mantiene, y un tercero de diez metros que ahora figura con mil metros y pasará a 71.133 metros cúbicos (exactamente el mismo volumen que el anterior).

En Valcabado la captación de emergencia se basa en un sondeo de 108 metros de profundidad con un volumen máximo anual de 170.791 metros cúbicos, el doble que los 79.350 actuales.

Las dos últimas captaciones de emergencia están en Tardobispo, anejo de El Perdigón, un pozo de 10 metros de profundidad con un volumen máximo anual de 32.886 metros cúbicos y otro de doce metros con 32.886 metros cúbicos. Ambos pozos tenían hasta ahora mil metros cúbicos concedidos.

Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua superficial Río Duero y Arroyo de Valdedurcos o Arroyo de Valderrey, y de la masa de aguas subterráneas Aluvial de Duero Tordesillas -Zamora, Los Arenales-Tierra del Vino y Villafáfila.

La Confederación Hidrográfica ha abierto el plazo de un mes para la consulta del expediente y la presentación de alegaciones.