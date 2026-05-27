La regularización extraordinaria de migrantes abre el debate sobre el empleo informal: ¿Qué sectores tienen más extranjeros trabajando "en B" en Zamora?

A menos de cinco días de que finalice el plazo de regularización extraordinaria de migrantes en España y, dejando de lado el problema de los plazos administrativos, principal cuello de botella de este proceso, las empresas y los autónomos empiezan a hacerse varias preguntas.

La confusión de la TIE: ¿Cuándo se puede trabajar?

Uno de los puntos más importantes del procedimiento no está en el inicio, sino en una fase intermedia: la admisión a trámite. Raúl Arturo Hirakawa, abogado experto en migración y profesor colaborador en el Grado en Derecho y en el Máster en Derechos Humanos de la Universidad Internacional de La Rioja, insiste en una idea que considera clave, si la solicitud se admite a trámite, la persona ya puede trabajar. No tiene que esperar a la resolución definitiva ni a tener físicamente la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero): “Primero se presenta la solicitud. Después, en un plazo aproximado de 10 a 15 días, debería llegar una respuesta indicando si se admite a trámite. Si se admite, esa admisión ya habilita para trabajar, tanto por cuenta ajena, como por cuenta propia. Luego, la administración dispone de un plazo de tres meses para resolver si concede o no la autorización de residencia extraordinaria. Después vendrá la TIE, que también puede demorarse”, detalla Hirakawa.

El problema es que muchos empleadores no lo saben. Y, según Raúl, algunas gestorías están informando mal: “Hay gestorías que dicen a sus clientes que no contraten hasta que la persona tenga la TIE”, explica. “Pero si esperan a la tarjeta física, están retrasando innecesariamente la incorporación laboral”, aclara. “Con la admisión a trámite, el trabajador puede llevar ese documento al empleador, firmar el contrato y darse de alta en la Seguridad Social. No hace falta esperar a la tarjeta física”, recalca.

Preguntas incómodas y ley del embudo

La inmediatez del proceso ha activado las alarmas de empresarios y autónomos que han convivido históricamente con bolsas de informalidad sostenidas, en muchos casos, por trabajadores extranjeros que no podían acceder fácilmente a contratos formales por su situación administrativa, lo cual, se podría traducir coloquialmente a "trabajar en negro": hostelería, cuidados, construcción, limpieza, agricultura o servicios personales son algunos de estos trabajos.

Ahora el escenario cambia: “La regularización puede sacar a la superficie una realidad que llevaba tiempo funcionando de forma invisible. Muchas personas que ya trabajan podrán exigir contratos, cotización y condiciones laborales normalizadas. Y eso obliga a replantear determinados equilibrios económicos”, explica Guillermo J. Valderrábano, fundador de ExtranjeriaClara.com.

"¿Cuánto cuesta realmente formalizar empleos que hasta ahora funcionaban en la práctica fuera del circuito legal?". Una cuestión que se ha convertido en el Ave María de distintos empresarios y autónomos que, ante la situación actual temen las consecuencias legales: "Al sector empresarial le va a afectar porque va a tener que cotizar por ese trabajador que en su día no cotizaba, además de pagarle el sueldo correspondiente", señala Hirakawa. "El sector empresarial siempre va a estar en descontento con este tipo de avances", reflexiona.

Es entonces cuando se le empieza a dar la vuelta a la tortilla. Cuando la gente se lleva las manos a la cabeza pensando que, lo que es un "gran avance" para muchos, puede llegar a ser un impedimento económico para otros: "Está pasando lo mismo que cuando se anunció el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que las empresas se quejaban de que habría más costes y que esa situación obligaría a encarecer el precio de los productos o a reducir el número de personal de una forma drástica. Pero no ha pasado exactamente así, y con esto ocurrirá lo mismo", sentencia el abogado.

Se romantiza en trabajo en negro. Se vende la importancia de ser consciente de que el cambio de un sistema ilegal puede suponer la quiebra económica de una empresa. Se siguen dando vueltas a las vueltas, demostrando, una vez más, la presencia de la ley del embudo en la sociedad: "Para ellos este sistema es positivo porque les permite ahorrarse miles de cotizaciones o de salarios, pero son los trabajadores las verdaderas víctimas, son los más vulnerables. Los que no tienen nada", señala.

¿Qué trabajos "tiemblan" ante la regularización?

El impacto puede sentirse primero en uno de los ámbitos más sensibles: el empleo doméstico y los cuidados. Miles de hogares dependen actualmente de trabajadores extranjeros para atender a mayores, niños o personas dependientes. En muchos casos, la relación laboral se mantenía en una situación informal porque el trabajador no disponía de autorización de residencia o trabajo: "Uno de los últimos casos que llevo está relacionado con esta situación", dice Hirakawa. "El empleador ha llegado a decirme que la chica 'está trabajando para mi madre, no para mí', cuando le planteamos la opción de hacerle un contrato. Entonces, cuando le pregunté quién es el que la paga me dice que él", explica. "La chica está desesperada esperando el precontrato y el plazo se acaba", sentencia.

Ese mismo fenómeno amenaza con trasladarse a trabajadores de pequeñas empresas y autónomos en sectores con fuerte dependencia de mano de obra extranjera como son la restauración, la estética, la limpieza, las reformas o la construcción: "Además, es importante destacar que esta situación no ocurre solo con extranjeros", recuerda el abogado.

Un avance en todos los sentidos

La posibilidad de acceder ahora a un NIE (Número de Identidad Extranjero) y formalizar contratos supone un avance evidente desde el punto de vista laboral y de derechos, aunque, "el sector empresarial prefiere tener trabajadores en negro", según Hirakawa.

Sin embargo, lejos de lo que se cree, si una parte significativa de los potenciales beneficiarios accede al mercado laboral formal, el efecto sobre cotizaciones y recaudación puede ser relevante: "Si ellos cotizan ingresan en la caja de la Seguridad Social y eso es positivo de cara al futuro del país", explica. Además, "También podrán regularizar a sus hijos menores, los cuales también son el futuro de España", sentencia.