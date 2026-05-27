La reforma del Puente de Hierro de Zamora, a punto de ser realidad: el proyecto da hoy un paso clave

La comisión territorial de Patrimonio ha autorizado la rehabilitación del Puente de Hierro de Zamora, promovido por el Ayuntamiento de Zamora, entre los más de 70 expedientes analizados en su última sesión en la que se han abordado actuaciones vinculadas a la conservación del patrimonio histórico, proyectos arqueológicos y propuestas urbanísticas.

Los miembros de la Comisión han autorizado once expedientes relativos a intervenciones en Bienes de Interés Cultural (BIC), donde sobresalen la restauración de elementos singulares del antiguo Palacio de la Diputación Provincial situado en la calle de Ramos Carrión y la renovación de la autorización para la ejecución de la rampa exterior del Parador de Zamora, así como actuaciones del Obispado de Zamora.

Respecto a las intervenciones promovidas por el Obispado de Zamora, la Comisión ha autorizado cinco actuaciones dirigidas a la conservación y restauración del patrimonio religioso de la provincia. Entre ellas destacan la restauración del retablo Cristo del Miserere de la iglesia de Santa María Magdalena de Corrales del Vino; los retablos de la Epístola de San Antonio Abad y del Evangelio de San José, en Cubillos del Pan; las tablas del retablo Mayor de la iglesia de Santiago Apóstol, en Moreruela de los Infanzones; así como el proyecto de restauración del retablo mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Argujillo.

En materia arqueológica, la comisión ha supervisado 21 actuaciones vinculadas a proyectos energéticos, urbanísticos y de infraestructuras, entre ellos distintas prospecciones arqueológicas y actuaciones urbanas repartidas por diversos municipios de la provincia como el proyecto asociado al derribo de la Bajada de San Martín y el plan de ejecución de intervención interior en la iglesia Santa María Magdalena de Zamora.

Asimismo, se han informado favorablemente diversas actuaciones como la recuperación de la aceña de Saceo en la margen derecha del río Duero en Almaraz de Duero, o la sustitución de una viga de cubierta en la Iglesia de San Clemente en la localidad de Monumenta.

Obras pictóricas

En la reunión también se han recibido los informes finales de restauración del patrimonio religioso de la provincia promovidos por el Obispado de Zamora sobre los lienzos de la vida de la Virgen de la iglesia de San Vicente, en Zamora; la imagen de San Isidro Labrador en Bermillo de Sayago; el Sagrario del retablo nayor de la iglesia de los Santos Justo y Pastor, en Domez de Alba; el retablo de San Vicente Ferrer, en Ferreruela de Tábara; el Cristo Crucificado y la imagen de San José con el Niño, en Gallegos del Río; la escultura del Cristo Crucificado en Jambrina; la Virgen del Amor Hermoso, en Muga de Sayago; la Virgen con el Niño, en San Agustín del Pozo; la imagen de San Juan Bautista en Vidayanes y la del Cristo Crucificado de Villardondiego. Asimismo, se ha dado cuenta de la memoria final de restauración del retablo de San Sebastián de la iglesia de San Miguel Arcángel, en Manzanal de los Infantes, promovida por la Diócesis de Astorga.