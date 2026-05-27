Rasca y gana el premio de tu vida: la singular campaña de Zamora contra la ludopatía

El Ayuntamiento de Zamora lleva a cabo una campaña publicitaria para concienciar y prevenir frente a la ludopatía. La iniciativa tiene su foco en los riesgos asociados al juego y las apuestas, especialmente entre la población adolescente.

La campaña, con el lema “El único juego en el que ganas es el que no juegas” ha implicado una acción ha sido diseñada por la firma zamorana La Otra Comunicación llevada a cabo el pasado 19 de mayo en la calle de Santa Clara, donde en uno de los quioscos municipales se instaló un punto informativo desde el que se repartieron falsos boletos de “rasca y gana”, que, en lugar de un premio económico, desvelaban mensajes de impacto sobre los riesgos de la ludopatía tales como “has arruinado a tu familia” o “acabas de ganar tu primera deuda”.

Cartel "El premio de tu vida" / Cedida

Las tarjetas utilizadas incorporan en su reverso información de la campaña y un código QR que redirige al sitio web institucional plandicazamora.es, donde los ciudadanos pueden encontrar recursos de apoyo y contacto.

A pie de calle

El responsable de La Otra Comunicación, Abel García, explicó que el propósito de la campaña es evitar los formatos más convencionales. “La comunicación tenía que ser algo fresco y directo”, señaló. Apostaron por utilizar precisamente el gesto de rascar, asociado al juego, para generar un impacto inmediato en quienes participaron que tuvieron reacciones de sorpresa, reflexión e incluso incomodidad.

En los “rascas” figuran mensajes de prevención y un QR que dirige a la web del Plan Dyca de Zamora y aporta datos nacionales como que el 13% del alumnado de secundaria jugó a apuestas online en 2025, una cifra “alarmante”, según la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández.

Enfermedad

La edil subrayó que la ludopatía “es una enfermedad” y no una cuestión de falta de voluntad. Aludió a que es un trastorno reconocido manual diagnóstico de referencia en salud mental y advirtió de que sus consecuencias no afectan solo a la persona que la padece, sino también a su familia y a su entorno más cercano.

Tras el impacto de la campaña a pie de calle, la responsable de Servicios Sociales indicó que otro paso para la concienciación será junto a otras instituciones, como la Dirección Provincial de Educación, la puesta en marcha de talleres preventivos en los institutos de la capital.