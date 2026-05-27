Preocupación en Zamora por la inminente subida del riesgo de incendios y su impacto en la limpieza de montes

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, advirtió este miércoles de la preocupación existente ante la inminente declaración de riesgo alto de incendios en Castilla y León, prevista en torno al 12 de junio, ya que podría afectar a los trabajos de limpieza y desbroce en los perímetros de las poblaciones.

En estos momentos, la comunidad se encuentra en situación de riesgo medio, lo que permite seguir trabajando "con normalidad", aunque "lógicamente con cierta precaución", apuntó. Escenario en el que la institución mantiene activas nueve cuadrillas propias, además de los equipos de la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, el problema surge con la entrada en vigor del nivel de riesgo alto, ya que la normativa limitaría el uso de maquinaria como desbrozadoras y tractores, permitiendo únicamente trabajos con motosierra. Motivo por el cual el dirigente se ha puesto en contacto con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para solicitar que se analice la situación, puesto que su intención es seguir limpiando perímetros de poblaciones hasta abril del año que viene.

"Sinceramente, desbrozar con hilo no tiene ninguna funcionalidad hoy, porque estamos hablando que el compromiso que tenemos con los ayuntamientos es quitar arbolado y monte y, lógicamente, si no es con motosierra y con desbrozadora no se puede actuar", alegó Faúndez.

Actuación clave para prevenir incendios que esperan desde la institución zamorana se pueda seguir realizando. En este sentido, apreció que la aplicación general de las restricciones no tiene en cuenta las diferencias entre territorios y recordó que muchos municipios de la provincia están situados a menos de 400 metros de zonas forestales, lo que impediría actuar precisamente en áreas donde es necesaria esa limpieza preventiva.

Además, subrayó que dentro de la propia provincia de Zamora existen poblaciones con niveles de riesgo muy distintos, desde localidades con peligro mínimo hasta otras especialmente expuestas a incendios forestales. Por todo ello, espera que las medidas se adapten mejor a la realidad de cada territorio.