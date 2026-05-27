La música vocal volverá a sonar en favor de la restauración de la iglesia de la Magdalena

La Fundación ZamorArte impulsa un concierto solidario de la Coral Zozoak Abesbatza, de Getxo, a favor de la iglesia de La Magdalena el próximo sábado 6 de junio, a las 20.00 horas, en la iglesia de San Cipriano.

La cita se enmarca en el compromiso de la Fundación ZamorArte con la conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural de la Diócesis de Zamora, y quiere sumar a la ciudadanía a una causa concreta: contribuir al sostenimiento y recuperación de uno de los templos románicos más emblemáticos de la ciudad.

La entrada solidaria tendrá un precio de 5 euros y podrá adquirirse en la Librería Diocesana desde este jueves 28 de mayo, en su horario habitual de apertura, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas y sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Historia

La Coral Zozoak Abesbatza nació en 1999 en Getxo, vinculada a la iglesia de San José Obrero de Romo, con el objetivo de fomentar y divulgar la afición por la música coral. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado un amplio repertorio que abarca música coral clásica, música sacra, canciones populares vascas, habaneras, villancicos y composiciones de autores de distintas nacionalidades, épocas y estilos, con especial atención también a compositores contemporáneos vascos.

Cartel de la actuación de la coral. / Cedida

En sus 27 años de vida, la agrupación ha participado en conciertos y encuentros musicales en paísescomo Francia, Portugale Italia, además de actuar en numerosas localidades españolas y en distintos puntos de la geografía vasca. Actualmente, está formada por 42 voces mixtas y dirigida por Gorka Beriain Goikoetxea.

Repertorio

Para su actuación en Zamora, la Coral Zozoak ofrecerá un repertorio de 14 piezas distribuidas en tres bloques, con obras de carácter sacro, música popular, composiciones contemporáneas y canciones de raíz vasca.

El programa incluirá, entre otras, piezas como Ave María, de Jacob Arcadelt;Esto les digo, de Kinley Lange;Ubi Caritas, de Michael John Trotta; Signore delle cime, de Giuseppe de Marzi; Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez; Aldapeko sagarraren, Blackbird, de John Lennon y Paul McCartney, y Mendi Altuan.

Desde la Coral Zozoak han expresado su satisfacción por poder cantar por primera vez en Zamora: “Es un verdadero placer compartir este fin de semana en una tierra tan maravillosa. Nunca hemos ido a cantar allí y estamos tremendamente entusiasmados con la invitación. Esperamos que guste el repertorio y, como siempre, daremos lo mejor de nosotros mismos”.

La elección de San Cipriano como escenario añade un valor especial al concierto. Se trata de una de las iglesias más antiguas de Zamora y uno de los espacios más singulares del románico de la ciudad, un marco especialmente adecuado para una iniciativa que tiene como finalidad apoyar otro templo fundamental del patrimonio zamorano: la iglesia de Santa María Magdalena, indican desde ZamorArte.