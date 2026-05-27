Mondra presenta su nuevo disco "A ronda" en Zamora
La Cueva del Jazz acogerá el concierto el próximo 29 de mayo, donde se pondrán en escena once temas con una potente puesta visual y percusiones tradicionales
Mondra actuará en Zamora detntro de su gira por España.
El artista gallego recala de nuevo en la ciudad, después de su paso por las Ferias y Fiestas de San Pedro en junio del año pasado.
La cita, que tendrá lugar en La Cueva del Jazz, es uno de los puntos de un recorrido que, después de más de un centenar de conciertos realizados hasta la fecha, consolida la proyección de Mondra fuera de Galicia, llevando “A ronda” por algunas de las salas más emblemáticas del país.
Nuevo disco
Las músicas de su segundo trabajo discográfico, que encarna once estados del cuerpo, cobrarán vida sobre el escenario a través de las voces, los sintetizadores y el sonido de las percusiones tradicionales, en una puesta en escena sofisticada y de gran potencia visual.
Sobre el escenario, Mondra estará acompañado por parte de su banda, integrada por Julia Sánchez-Biezma, Artur Puga, Saínza Piñeiro y Xabi Gómez.
Mondra, nombre artístico de Martín Mondragón, es un cantante y bailarín español. Su música, de carácter reivindicativa, defiende el galleguismo, la diversidad sexual y la identidad rural.
Entradas
El concierto de Mondra será el viernes 29 de mayo a las 21.00 horas con entrada física a 15 euros, anticipada online a 15,30 euros.
Los pases ya a la venta en Entradium y en La Cueva del Jazz en Vivo. La venta online se realiza en la web del organizador del evento.
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