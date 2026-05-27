¿Sabes cuántos médicos hay en Zamora? En 2025 aumentaron un 2,5%

Zamora cuenta con 1.056 médicos colegiados. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2025 que se han publicado este miércoles, y que señalan también un crecimiento de los profesionales del 2,5% en la provincia. Es decir, hay 26 más. En cuanto a enfermeros, hay 1.400 trabajando en la provincia, 16 más que en el año 2024 (lo que denota un crecimiento del 1,2%).

Los colegios de médicos de Castilla y León aumentaron en 777 sus facultativos inscritos en 2025, lo que supone un aumento del 4,56% en relación al ejercicio anterior, hasta alcanzar una cifra total de 17.790. Este incremento fue superior al registrado en el conjunto del país, donde subieron un 3,9%, con 12.229 personas hasta un total de 322.787.

No obstante, el 20,1% de todos los colegiados de la comunidad (3.577) tienen 70 o más años, dato que supera el 17,8% registrado el año pasado; seguido de los de 55 a 64 años, con el 16,1% del total (2.878) y los de 65 a 69, con el 14,8% (2.650). En el conjunto nacional, la franja de 55 a 64 años es la más representativa, con 52.074 (16,1%).

Profesionales sanitarios colegiados / ICAL

Por otra parte, la comunidad cuenta con 7,36 facultativos por cada 1.000 habitantes, lo que supone la quinta tasa más elevada del país, muy por encima de los 6,5 de la media nacional, con 5,4 no jubilados y 1,8 ya retirados. Las tasas más elevadas de médicos se dieron en Principado de Asturias (7,69 por cada 1.000 habitantes), Comunidad de Madrid (7,62) y Aragón (7,50), mientras las más bajas correspondieron a las ciudades autónomas de Melilla (3,82) y Ceuta (4,60), y en Castilla-La Mancha (4,98).

Por provincias, el número de médicos colegiados creció en todas. Así, el mayor aumento se dio en Valladolid, con el 9,6 por ciento y 408 más (4.658); seguida por Soria, con el 5,6 por ciento y 37 más (689); Salamanca, con el 3,5 por ciento y 107 más (3.094); Segovia, con el 3,4 por ciento y 34 más (1.018); León, con el 2,9 por ciento y 83 más (2.919); Zamora, con el 2,5 por ciento y 26 (1.056); Palencia, 2,1 por ciento y 22 (1.053); Burgos, 2,07 por ciento y 48 (2.363).

Enfermería

En cuanto al personal de enfermería, Castilla y León también añadió a 1.161 profesionales a sus colegios, lo que representa un aumento del 6,1%, lo que deja la cifra total de 20.259 colegiados. Esta evolución es superior a la que se produjo en todo el país, con 4.401 más, un 1,2% más, lo que deja el registro total en 358.036 Además, todas las provincias de la comunidad anotaron aumentos el año pasado, salvo Palencia, con una caída del 0,9% y diez menos (1.152); así como Segovia, con el 1,2% menos y once personas (923).

A la contra, Burgos fue la que mayor crecimiento registró, con el 30,8% y 815 más (3.463); seguida por Salamanca, con el 4,1% y 112 (2.845); Valladolid, con el 2,8% y 130 (4.842); Ávila, con el 2,2% y 30 más (1.336); León, con el 2,1% y 70 (3.479); Soria, con el 1,2% y nueve (789); Zamora, con el 1,2% y 16 (1.400).

Castilla y León disponía al cierre de 2025 de 8,38 profesionales de la enfermería por cada 1.000 habitantes, frente a los 7,21 del conjunto del país. Por su parte, las tasas más elevadas de enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes se registraron en Cantabria (9,45), Comunidad Foral de Navarra (8,97) y País Vasco (8,91). Y las menores en Murcia (5,24), Galicia (5,38) y Balears (6,25).