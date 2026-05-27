Lluvia, granizo y viento muy fuerte en Zamora: la Aemet extiende el aviso amarillo por tormentas a toda la provincia
Este es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles
No solo Sanabria está en alerta por tormentas, sino toda Zamora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extiende el aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos (tormentas) a toda la provincia de Zamora para la jornada de hoy miércoles.
Ayer, la Aemet activaba el aviso amarillo por tormentas en la comarca sanabresa, pero el organismo meteorológico amplía la advertencia a toda la provincia de Zamora.
El riesgo por tormentas comenzará al mediodía, sobre las dos de la tarde de este miércoles, y finalizará a medianoche. Se esperan tormentas dispersas aunque eso sí, podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. El aviso, de color amarillo, es de peligro bajo.
El calor continúa en Zamora
Pese a la lluvia, las temperaturas continuarán siendo altas, con 35 grados de máxima y 15 de mínima, aunque la sensación térmica se reducirá gracias a las precipitaciones previstas, sobre todo por la tarde.
La estabilidad térmica se mantendrá durante el resto de la semana sin grandes cambios, con temperaturas mínimas que rondarán los 18 grados y valores máximos que oscilarán entre los 33 y 36 grados.
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