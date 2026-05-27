Innovación y economía circular: el proyecto que impulsa la cooperación entre Zamora y Portugal

"Este sitio es muy especial porque era una antigua fábrica de harinas que con el tiempo se convirtió en una fábrica de quesos. Finalmente, el negocio cesó, y nuestro socio Miguel Ángel lo adquirió a la familia con la idea de montar aquí un molino. Al final, debido a una serie de imprevistos, decidimos continuar con la historia de este sitio. Trabajamos durante años: limpiándolo, arreglándolo, recogiéndolo e invirtiendo un gran esfuerzo físico y económico hasta crear este lugar que acoge conferencias, charlas, demostraciones, presentaciones, bodas y bautizos. También contamos con un obrador que nos sirve de laboratorio para hacer las pruebas de nuestras harinas", narra Juan Carval, director de la fábrica de harinas Molinos del Duero, durante la presentación de La Feria “Soluciones Transfronterizas Innovadoras para un sector Agroalimentario más Circular y Sostenible”.

GALERÍA | La Feria “Soluciones Transfronterizas Innovadoras para un sector Agroalimentario más Circular y Sostenible” en La Harinera de Zamora / Alba Prieto

El evento, desarrollado en La Harinera, se enmarca en el programa europeo Interreg VI-A España–Portugal (POCTEP) 2021–2027, que tiene como fin reforzar la cooperación transfronteriza entre Castilla y León y la Región Norte de Portugal, promoviendo la innovación, la valorización de subproductos y el desarrollo de soluciones sostenibles en el sector agroalimentario.

El proyecto Transcolab_Plus se configura como una iniciativa que promueve la colaboración efectiva entre el mundo académico y empresarial, con especial atención al ámbito transfronterizo entre España y Portugal para promover la transferencia de conocimiento y la generación de soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario en ambos territorios: "Este proyecto transrevolucionario se centra en la transición verde del sector agroalimentario y agroindustrial", comenzó diciendo Lillian Barros, líder del proyecto. "En el 2050 tendremos que garantizar alimentos para 10 millones de personas, lo cual es un problema teniendo en cuenta que un tercio de nuestros alimentos son desperdiciados", explica. "Por esto, tenemos que innovar en este sector y traer innovación especialmente al sector agroindustrial. Lo que queremos es una economía circular, valorizar los residuos, no solo de la parte agroindustrial, sino también de la industria agroalimentaria, de manera que podamos utilizar los residuos en este y otros sectores alimentarios".

Como bien señala Barros, "la formación y la movilidad son muy importantes, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes porque son ellos los que tienen que trabajar en la innovación en el sector de investigación, ir a la industria, aprender lo que se hace y lo que está evolucionando". El proyecto está formado por 18 miembros, de los cuales 10 son socios beneficiarios del norte de Portugal y de Castilla y León. "Pero también tenemos muchos compañeros no beneficiarios que se querían juntar a esta red y que trabajan en diversas empresas del sector ferialista", añade.

Actividades del proyecto

El proyecto del Laboratorio colaborativo transfronterizo para la transición verde del sector agroalimentario y agroindustrial cuenta con seis actividades principales enfocadas en alcanzar la red transfronteriza: "Hicimos un estudio bastante alargado con varios socios para saber cuáles son los desperdicios alimentarios que existen en estas dos regiones, entrevistamos a empresas, conseguimos datos y creamos una base de datos para todo aquel que quiera consultarlos", recrea Barrios. "En el proyecto han participado estudiantes de Valladolid, del ITB, de la Católica, de Salamanca, etc., quienes junto a las empresas colaboradoras han podido traer nuevos productos e ingredientes para este sector", apunta. "Juntamos las fronteras para crear innovación, especialmente en los sectores civiles", declara Barrios.

Retos del desperdicio alimentario

La feria incluyó también una ponencia técnica a cargo de Manuel Gómez Pallarés, catedrático de la Universidad de Valladolid y especialista en tecnología de los cereales, con más de tres décadas de experiencia docente e investigadora. Durante su intervención, el profesor abordó los retos vinculados al desperdicio alimentario, la valorización de subproductos y la necesidad de orientar la investigación hacia soluciones reales para la industria.

Gómez Pallarés comenzó recordando que aproximadamente un tercio de la producción alimentaria mundial se desperdicia a lo largo de toda la cadena. Un problema que, según explicó, no solo supone la pérdida de alimentos, sino también de agua, suelo, energía, mano de obra, tiempo y dinero: “Nosotros quizá nos podemos permitir ese desperdicio, incluso las empresas pueden permitírselo, pero al planeta cada vez le cuesta más”, señaló durante su exposición.

Durante su ponencia, Pallarés recordó que las recomendaciones internacionales establecen una jerarquía clara: evitar en primer lugar el desperdicio; si no es posible, destinar los productos a alimentación humana; después, a alimentación animal; más tarde, a otros usos como el compostaje o la obtención de energía; y, en última instancia, desecharlos. El objetivo del proyecto, según indicó, es valorizar estos recursos para alimentación humana, aunque admitió que no siempre resulta sencillo desde el punto de vista técnico, legal o económico.

Uno de los principales obstáculos, señaló, es que la investigación debe estar pensada para llegar al mercado y no quedarse únicamente en el laboratorio. En este sentido, advirtió de la existencia de barreras legales y sanitarias, especialmente cuando se trabaja con alimentos recuperados o productos que antes se consideraban residuos.

El catedrático insistió en que el gran reto no consiste solo en demostrar que los subproductos tienen nutrientes, fibra, minerales o antioxidantes, sino en conseguir que puedan incorporarse a alimentos atractivos para el consumidor: “Yo puedo coger un subproducto, analizar sus nutrientes y meterlo en un pan fantástico nutricionalmente, pero si no se lo come nadie, no sirve”, explicó. Para Gómez Pallarés, la clave está en estudiar cómo encajan estos ingredientes en una matriz alimentaria y cómo lograr productos buenos, seguros y viables.

Otro de los factores determinantes es la disponibilidad estable de materia prima. El ponente explicó que no basta con encontrar un uso para un subproducto si este solo se genera durante un mes al año o si no puede conservarse adecuadamente. Por ello, defendió la importancia de contar con empresas intermedias capaces de estabilizar, secar o procesar estos materiales para que puedan ser utilizados de forma continuada por la industria.

Pallarés también abordó la competencia con la alimentación animal, un sector que en algunos casos paga más por determinados subproductos y exige menos requisitos que la alimentación humana. Por ese motivo, defendió que la valorización para consumo humano solo tendrá recorrido cuando aporte un valor añadido claro y resulte económicamente viable para las empresas.

En cuanto a las vías de trabajo, distinguió dos grandes estrategias. La primera consiste en valorizar el subproducto completo, estudiando su vida útil, su regularidad, su composición nutricional y funcional, así como las condiciones de procesado. La segunda pasa por extraer componentes concretos, como fibra u otros ingredientes de interés, aunque en este caso advirtió de la necesidad de analizar los costes, la competencia existente en el mercado y el destino del resto del material no aprovechado.

El profesor recordó que muchos aprovechamientos ya se realizan desde hace años en la industria alimentaria. Citó, entre otros ejemplos, el uso de frutas de peor aspecto para elaborar mermeladas o zumos, el aprovechamiento de pieles de cítricos para obtener pectinas, aceites esenciales o fibra cítrica, y la transformación de productos imperfectos en elaboraciones de mayor valor añadido: “Lo fácil ya se hace; ahora lo que queda es lo complicado”, apuntó.

La percepción del consumidor fue otro de los asuntos centrales de la ponencia. Gómez Pallarés explicó que todavía existe una cierta desconfianza hacia los productos elaborados a partir de subproductos, al asociarse en ocasiones con algo de menor valor. Sin embargo, también señaló que está creciendo un nicho de consumidores concienciados con el aprovechamiento alimentario y la sostenibilidad, especialmente en mercados como el estadounidense, donde ya existen empresas centradas en productos elaborados a partir de ingredientes recuperados.

Como conclusión, el catedrático reclamó más facilidades legislativas, una mayor colaboración con la administración, el apoyo de empresas intermedias capaces de procesar y estabilizar subproductos, y una labor sostenida de concienciación del consumidor. No obstante, insistió en que la industria no puede escudarse únicamente en la falta de sensibilización social, sino que debe seguir trabajando para desarrollar productos seguros, atractivos y viables: “Tenemos que ayudar a toda la cadena de suministro y no olvidarnos nunca de la seguridad alimentaria”, concluyó.

La Cámara de Comercio de Zamora reivindica la cooperación transfronteriza como motor de crecimiento empresarial

El presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Beltrán Garroman, subrayó que el encuentro supone “un momento muy importante para este sector”, al reunir a instituciones, empresas y entidades vinculadas a la innovación, la sostenibilidad y la economía circular en el ámbito agroalimentario.

El presidente cameral recordó que la jornada se enmarca en un proyecto europeo transfronterizo cuyo objetivo principal es “fortalecer la cooperación transfronteriza y afrontar de forma conjunta retos comunes de nuestros territorios”. Además, Beltrán insistió en que este tipo de actuaciones son fundamentales para impulsar el desarrollo económico de los territorios de frontera. “Es importante potenciar todos estos proyectos para el crecimiento de nuestros territorios”, afirmó.

La relevancia del proyecto

La presidenta de la Cámara Municipal de Braganza, Isabel Ferreira, destacó durante su intervención la relevancia del proyecto Transcolab_Plus. Ferreira subrayó que "iniciativas como esta demuestran cómo Europa se construye desde el territorio", a través de proyectos capaces de conectar personas, instituciones y empresas para transformar desafíos comunes en oportunidades compartidas.

En este sentido, puso en valor que Transcolab_Plus contradice la idea de que la cooperación entre el norte de Portugal y Castilla y León es menos intensa que la existente con otros territorios, como Galicia.

La representante portuguesa recordó que el proyecto apuesta por un sector agroalimentario más sostenible, innovador y competitivo. A su juicio, esta línea de trabajo debe permitir que la frontera hispano-portuguesa se afirme desde una perspectiva geoestratégica dentro del ámbito europeo, especialmente en un sector como el agroalimentario, considerado clave para los territorios de interior.

Ferreira defendió además la necesidad de valorizar los recursos endógenos y de apostar por el conocimiento científico y la innovación tecnológica como herramientas esenciales para incrementar las cadenas de valor, apoyar el tejido empresarial y favorecer la cohesión territorial. En este contexto, aseguró que Braganza mantendrá su compromiso con la innovación científica y el desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito agroalimentario: “La innovación solo cumple su propósito cuando llega a la economía real”, defendió Ferreira, quien añadió que esa economía se fortalece cuando integra conocimiento, ciencia y tecnología. Por ello, reafirmó el compromiso de Braganza con la colaboración transfronteriza, el apoyo a los centros de conocimiento y la valorización de las empresas como motor esencial para el desarrollo económico y social.

Castilla y León apuesta por la innovación y la economía circular

La Junta de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento en el sector agroalimentario con la intervención del secretario general de la Consejería de Educación, el profesor Hurtado Lea, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para conectar el ámbito académico, el tejido empresarial y las instituciones públicas.

En este sentido, Hurtado Lea subrayó que el proyecto constituye “un buen ejemplo de cómo aplicar el conocimiento a la práctica” y puso en valor su capacidad para reunir a universidades, centros de investigación, empresas e instituciones.

Según explicó, esta colaboración permite generar “un ecosistema en el que el conocimiento no se queda solo en el ámbito académico, sino que avanza hacia su aplicación y su impacto real”.

El secretario general destacó también el papel de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores en la organización del encuentro y en el impulso de la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa. “Trabajamos para que el conocimiento pueda transformarse en aplicaciones concretas, útiles y con capacidad de generar valor”, afirmó.

“Vamos a seguir apostando por iniciativas como esta, que contribuyen a reforzar nuestro sistema de conocimiento, nuestra conexión con el entorno productivo y que ayudan a proyectar a Castilla y León como territorio comprometido con la innovación y la sostenibilidad”, concluyó.

La jornada

La primera parte del acto finalizó con una invitación a los asistentes a visitar la zona de stands y conocer de cerca las soluciones presentadas durante la feria, concebida como un espacio para generar nuevas ideas y futuras colaboraciones.

A lo largo de la jornada se desarrollará un amplio programa en el que se incluyen dos mesas redondas temáticas, centradas en el aprovechamiento de subproductos y en la presentación de iniciativas innovadoras, donde se pondrán en valor soluciones diferenciales y oportunidades de transferencia al mercado.

El evento se cerrará con diversas actividades demostrativas y divulgativas, como una demo de elaboración de pan con expertos de reconocido prestigio, como Elisabete Ferreira, elegida Mejor Panadera del Mundo (World Baker of the Year 2024) y Florindo Fierro, maestro panadero y asesor de panaderías y obradores artesanos en toda España.