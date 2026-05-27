"Más independencia para la dependencia" a través de la mejora de habilidades

¿Se puede ser más independiente cuándo se es dependiente? En torno a esta pregunta giró el último taller celebrado en el Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela de Zamora. Sesión que forma parte del programa de visitas demo formativas titulado "El Futuro de los Cuidados", financiado por la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de acercar tecnologías innovadoras a los profesionales del ámbito sociosanitario y a la población general.

La jornada, bajo el título "Más independencia para la dependencia", reunió a una treintena de profesionales del entorno rehabilitador y de los cuidados que buscaban mejorar sus conocimientos, así como a dos personas usuarias interesadas en mejorar sus conocimientos y habilidades en el manejo de silla de ruedas manual y transferencias funcionales.

Taller «Más independencia para la dependencia» en el HUB de La Aldehuela (Zamora). / Cedida / LZA

En definitiva, una jornada en la que se combinó teoría y práctica para ofrecer una formación integral con un objetivo común: mejorar la autonomía y la calidad de vida de quienes dependen de una silla de ruedas en su día a día.

Una silla bien configurada

La primera parte del taller estuvo dedicada a la formación teórica y fue impartida por Juan Lorca, fisioterapeuta y máster en rehabilitación neuropsicológica por el Institut Guttmann de Barcelona. Durante su intervención, Lorca explicó cómo aspectos aparentemente técnicos como el centro de gravedad, la distribución del peso o el posicionamiento corporal en sedestación pueden influir directamente en la independencia y la seguridad de las personas usuarias. También abordó la importancia de adaptar correctamente los elementos regulables de la silla de ruedas para prevenir lesiones y facilitar el movimiento diario.

Los asistentes pudieron profundizar en conceptos relacionados con la biomecánica aplicada al equilibrio y al desplazamiento, comprendiendo que una mala configuración de la silla puede limitar la funcionalidad y aumentar el esfuerzo físico necesario para tareas básicas.

Taller «Más independencia para la dependencia» en el HUB de La Aldehuela (Zamora). / Cedida / LZA

Fundamentos teóricos y metodológicos necesarios para optimizar la autonomía personal y el uso funcional de la silla de ruedas que ofreció a todas las personas presentes estrategias para mejorar la funcionalidad y prevenir lesiones derivadas de un uso inadecuado.

Aprender practicando

Tras la parte teórica, el taller se trasladó a un plano completamente práctico permitiendo a los participantes experimentar diferentes ejercicios y maniobras orientadas a mejorar la movilidad y la independencia funcional. Sesión que estuvo dirigida por Bruno Merlo, lesionado medular C6 con una amplia trayectoria en procesos de rehabilitación y experiencia en centros internacionales especializados de Estados Unidos, Cuba, España y Polonia. Entre ellos, Jackson Memorial, en Miami; Ciren, en La Habana; San Juan de Dios, en Sevilla; y Centrum Dikul y Akson Axis, en Wroclaw (Polonia).

Las prácticas permitieron a los participantes experimentar situaciones reales vinculadas a la movilidad diaria. Se trabajaron ejercicios de equilibrio estático en caballito, técnicas de brazada de emergencia y movimientos centrados en la biomecánica del hombro y la pelvis.

Participantes en el taller «Más independencia para la dependencia» en el HUB de La Aldehuela (Zamora). / Cedida / LZA

Uno de los aspectos más valorados fueron las técnicas de transferencia funcional, tanto con ayuda como de manera autónoma, aplicadas a acciones cotidianas como pasar de la silla a la cama, al coche o a otro asiento. El objetivo era dotar tanto a profesionales como a usuarios de herramientas útiles para desenvolverse con mayor seguridad e independencia.

Mejorar la calidad de vida

Más allá del aprendizaje técnico, la jornada puso de relieve la importancia del ejercicio funcional y de la rehabilitación práctica como herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia.

Los profesionales asistentes pudieron incorporar nuevas metodologías y estrategias aplicables en su trabajo diario, mientras que las personas usuarias recibieron pautas concretas para continuar entrenando y planes de trabajo dirigidos a la mejora de su autonomía personal en su día a día.

Tercera visita demo formativas en el Living Lab del Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela de Zamora enmarcada en el programa "El Futuro de los Cuidados" que consolida al centro como un espacio de referencia para la actualización profesional, la transferencia de conocimiento y la incorporación de metodologías innovadoras en la atención sociosanitaria.