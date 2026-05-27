El grupo de teatro del Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora se sube al escenario a favor de Corriendo con el corazón por Hugo

El grupo de teatro Patio de Butacas, del Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora, volverá a subirse al escenario por una causa solidaria para representar la obra "Atrapados en el Museo". La representación será el lunes 1 de junio, a las 18.00 horas, en el salón de actos del Seminario San Atilano.

La actuación tendrá un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación obtenida se destinará a la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, entidad zamorana que trabaja en el apoyo, acompañamiento y visibilización de personas, familias y cuidadores que conviven con una enfermedad rara.

Las entradas tienen un precio simbólico de 4 euros y pueden adquirirse de manera anticipada en el Colegio Nuestra Señora del Rocío, perteneciente a la Fundación Amor de Dios, y que se ubica en la Avenida de Galicia, así como en la sede de la asociación, situada en la avenida de Víctor Gallego, 23. En el caso de que quedasen butacas libres, se podrán comprar también el mismo día de la representación en el Seminario San Atilano, veinte minutos antes del inicio de la función.

Además, aquellas personas que no puedan asistir tendrán la posibilidad de colaborar mediante la denominada "fila 0", realizando una aportación voluntaria en cualquiera de los puntos habilitados.

El grupo de teatro "Patio de Butacas" del colegio Nuestra Señora del Rocío durante una representación anterior. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Desde la organización animan a las familias y a toda la sociedad zamorana a participar en esta iniciativa cultural y solidaria, que "une teatro, educación y compromiso social en favor de una buena causa".

Con esta representación, Patio de Butacas consolida su implicación solidaria, ya que será la tercera ocasión en la que el grupo teatral del centro escolar de Zamora participa en una iniciativa benéfica. En el año 2024, llevaron a escena "La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón", adaptación del texto original de José Luis Alonso de Santos, cuya recaudación fue destinada a la asociación Zamora TEA para apoyar a personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.

El grupo de teatro del colegio Nuestra Señora del Rocío durante una representación anterior. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Asimismo, en 2025 el grupo presentó la obra "Un mundo mejor" dentro del Festival Solidario del colegio Nuestra Señora del Rocío, celebrado a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Una cita cultural en la que también participó la banda del centro con un pequeño concierto.

De esta forma, el grupo Patio de Butacas continúa demostrando que el teatro escolar puede convertirse también en una valiosa herramienta de sensibilización y ayuda social, implicando al alumnado en proyectos solidarios que trascienden el ámbito educativo.