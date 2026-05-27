La Feria del Libro de Zamora y los tributos que ha rendido a sus hijos célebres: nombres que han resonado en los últimos años

Este jueves 28 de mayo da comienzo en la Plaza de la Constitución de Zamora la XL Feria del Libro. En esta edición se hará en homenaje a Rufi Velázquez, histórica directora de las Bibliotecas Públicas Municipales fallecida recientemente, a la que la ciudad entera recuerda con gran cariño. Esta no es la primera vez que este evento gira entorno a un vecino querido por la provincia. En los últimos años, nombres muy sonados en Zamora han protagonizado la Feria o recibido algún homenaje en ella.

Hay talento en Zamora, y en el mundo de la literatura, resuenan decenas de figuras que ya forman parte de nuestra herencia cultural. Desde hace 40 años, la ciudad reserva unos días al año para celebrar su patrimonio. Se exhalta la cultura, la literatura y también se dedica un pequeño espacio a esos nombres que de alguna manera han representado la cultura de Zamora .

Ferias con nombre propio

El año pasado resonó con fuerza el nombre de Margarita Ferreras, uno de los referentes literarios de la poesía zamorana, de influencia nacional. La alcañizana, que formó parte de la Generación del 27 y fue una de las autoras más excepcionales de la Edad de Plata, escribía desde una sensibilidad marcada por sus años en Madrid, en los que asistió a lugares de ambiente eminentemente artístico, como el Ateneo o el Liceo Club Femenino.

Margarita Ferreras / Archivo

Ferreras tuvo una voz fuerte, contundente y que algunos de los estudiosos de su obra afirman no escuchar lo suficiente en su Zamora natal, que en 2025 le quiso rendir homenaje en la Feria del Libro.

Un año antes, en 2024, aunque la Feria no tuviera nombre y apellidos sí se escuchó por encima del resto el de Victoria Gullón, narradora a la que se encomendó el pregón de inauguración. Aquel año, en el que se quiso rendir tributo a la cultura y la tradición oral, nadie mejor que una romancera de la Zamora rural.

La romancera Victoria Gullón / Miguel Ángel Lorenzo

Gullón, criada y curtida en la provincia, siempre ha tenido en cuenta sus ancestros y la importancia de la oralidad para transmitir la cultura de generación en generación. "La tradición oral parece estar dormida, pero siempre vuelve a brotar", declaró la sanabresa a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA en una entrevista en la que no solo habló de letras, también de la tierra que llevaba por bandera.

También Agustín García Calvo llevaba Zamora por delante, y así se lo quiso reconocer la ciudad en la XXXVII edición de la Feria, en la que se leyeron fragmentos de "Valorio 42 veces", el poemario en el que el escritor y filósofo dejó inmortalizada la huella de una Zamora que veía con los ojos amorosos que solo pueden tener los hijos de un lugar.

Agustín García Calvo / Archivo

En la Feria del Libro de 2023, los zamoranos recordaron su espíritu y su claridad a la hora de pronunciarse , y su posición, a favor de "sobre todo del escribir como se habla", como recordaba Sabela García, su hija y la encargada del pregón de la edición. García Calvo es uno de los zamoranos más queridos de los últimos siglos, y ha sido recordado como "uno de los revolucionarios de Zamora", como lo recogió en el libro "Ácratas y revolucionarios por Zamora. Estudios y artículos" Carlos Coca.

A otro poeta se le dedicó la Feria de 2022, tras su fallecimiento en el año anterior. Se trata de Jesús Hilario Tundidor, al que también recordó su propio hijo, Pedro Hilario Silva, en el pregón inaugural. En una edición en la que se rindió tributo a la ilustración, Tundidor tuvo un peso especialmente emotivo, no solo por su reciente fallecimiento, sino por el amor que el poeta profesó siempre a Zamora. Recordándolo en un acto del Ateneo de Madrid, su amigo Fernando Primo expresaba este mismo sentimiento diciendo que "Jesús quería mucho a Zamora y cada vez que le decían algo de Zamora, allí estaba". Allí estuvo su esencia y su espíritu también, en la Feria del año 2022.

El poeta zamorano Jesús Hilario Tundidor. / Archivo.

Estos son solo algunos de los zamoranos que han mostrado la provincia a través de un prisma de belleza y cariño que solo puede dar la literatura expresada por quien la conoce de cerca. Unos ojos que, aunque a veces puedan ser críticos o firmes, siempre dejan una imagen bella y emotiva.