Faúndez califica de "pueril" la crítica del PSOE por un error en una subvención que rebaja la ayuda del 90% al 80%

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, respondió a las críticas lanzadas por el PSOE sobre el supuesto incumplimiento del límite del 10% de aportación municipal en algunas subvenciones concedidas a los ayuntamientos de la provincia.

"El PSOE está ahora mismo en una dinámica un tanto complicada. Hay que hablar de algo porque vienen borrascas bastante importantes y la forma de quitar de los focos mediáticos los problemas estructurales y funcionales que tiene el Partido Socialista es intentar decir algo", expuso el dirigente.

Intervención en la que aseguró es el momento de la historia en el que "más ayudas llegan al medio rural de la provincia" porque se han reducido las aportaciones al 10%. No obstante, reconoció que existe una línea concreta, destinada a la reparación de cercados en praderas de titularidad pública, en la que por un error del área la subvención alcanza el 80% en lugar del 90%.

El presidente restó importancia a esta situación y acusó al PSOE de exagerar el asunto para desviar la atención de sus propios problemas internos. "Es un problema de escándalo nacional que una subvención en vez del 90% se subvenciona el 80%. Me parece una actitud pueril", señaló. Asimismo, anunció que ofrecerá más detalles sobre esta cuestión durante el Consejo de Alcaldes que se celebra el jueves.

En su respuesta, también comparó esta situación con otras ayudas financiadas por el Gobierno central a través de fondos europeos para proyectos de autoconsumo energético en municipios de la provincia de Zamora. Según indicó, esas ayudas cubren únicamente el 45% de la inversión, lo que ha provocado que muchos ayuntamientos renuncien a los proyectos por no poder asumir el 55% restante. "Hemos tenido una desbandada de ayuntamientos que nos dicen, yo no puedo aportar un 55% porque mi economía no me lo permite", afirmó.

El presidente criticó que el PSOE provincial no haya mostrado la misma contundencia ante esa situación y defendió que la Diputación Provincial mantiene un mayor esfuerzo económico hacia los municipios. "Al que te subvenciona el 45% de un 100%, no le dices nada y al que te subvenciona el 90%, lo estás apuntando con el dedo", enunció.

Por último, Faúndez aseguró mantener conversaciones frecuentes con alcaldes socialistas que, según dijo, respaldan la gestión que está realizando la institución provincial y consideran adecuadas las políticas de apoyo al medio rural.

"Prácticamente a diario nos dicen que la labor que estamos haciendo es la correcta y que sigamos en la misma dirección. Otra cosa es que la dirección del Partido Socialista en Zamora esté sin puntos cardinales, pero para tapar una tormenta grande con vientos huracanados como vienen, no van a llegar los paraguas que quieren poner", concluyó.