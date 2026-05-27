La Diputación de Zamora incrementa un 175% su aportación al contrato de ayuda a domicilio

El contrato de ayuda a domicilio de la Diputación de Zamora, que cuenta con aportación económica de la institución y de la Junta de Castilla y León, pasará de un presupuesto anual de casi 9,7 a 12 millones de euros. Un incremento del 25% que tiene como objetivo prestar "un servicio esencial a nuestros mayores, a aquellas personas a las que le debemos todo", detalló el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez.

La Diputación incrementará su aportación a este contrato en un 175%, lo que se traduce en elevar su cantidad de 1,5 millones de euros a 3,7 millones de euros. Cuantía a la que hay que sumar la ayuda de la Junta de Castilla y León que, hasta ahora, era de 7,3 millones de euros y la aportación que tiene que realizar cada usuario del servicio, en función de su capacidad económica. Cifras que hacen que sea el contrato más importante en cuanto a dotación económica de la institución, demostrando "una vez más el compromiso de este tipo de gobierno con el medio rural y con todas las personas a las que llega este servicio", en concreto más de 2.316 personas, tal y como apuntó el dirigente.

El anuncio del nuevo contrato llega después de una serie de reuniones entre la Diputación y los representantes sindicales del colectivo de trabajadoras motivadas por el conflicto laboral que tienen con la adjudicataria tras anunciar el descuelgue del convenio.

"Como institución podríamos haber ejercido el segundo año de prórroga y esta institución se hubiese ahorrado 2.331.000 euros. Somos conscientes, pero también sabemos que hubiésemos puesto en peligro este servicio para nuestros mayores y que hubiésemos puesto en peligro los puestos de trabajo de las personas que prestan este servicio esencial en esta provincia", declaró Faúndez. Decisión que afecta a más de 540 trabajadores y que se ha tomado por "responsabilidad" con ellos y con los usuarios.

En total, el contrato está valorado en 48 millones de euros para los próximos cuatro años, haciendo que sea el contrato más importante de la historia de la Diputación. Todo ello, supondrá "más horas de servicio, más compromiso con los mayores y más compromiso con las trabajadoras para seguir construyendo una provincia mejor", subrayó el presidente.

El nuevo contrato tendrá una duración inicial de dos años, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2027, e incluirá la posibilidad de dos prórrogas anuales de un año cada una, hasta completar un máximo de cuatro años de vigencia.

El precio de licitación de la hora del contrato actual es de 18,71 euros, IVA incluido. El compromiso es que se eleve a 22,63 euros tras su aprobación en el próximo pleno. "Un incremento de casi un 21%", apreció el diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva. Actualmente, el contrato en vigor tiene 516.744 horas como mínimo, el nuevo tendrá al menos 530.269, puesto que dependerá de las ofertas, por lo que se podrían incrementar las horas.

"Reitero el compromiso del equipo de gobierno con los 546 empleados actuales, en su mayoría, como ha dicho al Presidente, trabajadoras, y con los 2.316 usuarios que hay actualmente. Esperamos seguir ayudando y poniendo los medios de la Diputación para que los habitantes de la provincia continúen viviendo en sus domicilios", concluyó Silva.