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Así define Guarido a Pablo Novo, nuevo candidato de IU para la Alcaldía de Zamora: "Sencillo y honrado"

El actual alcalde de Zamora valora la trayectoria de Pablo Novo y María Eugenia Cabezas, números uno y dos de la futura lista

Así define Guarido al nuevo candidato de IU para la Alcaldía de Zamora: &quot;Sencillo y honrado&quot;

Así define Guarido al nuevo candidato de IU para la Alcaldía de Zamora: "Sencillo y honrado" / LOZ

Eugenio Viñas

Pablo Novo ha sido la persona elegida por la militancia de Izquierda Unida para liderar la candidatura que concurrirá a las elecciones municipales que se celebrarán el año que viene en Zamora. El actual concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana seá el número uno de la lista, mientras que María Eugenia Cabezas, concejala de Cultura, ocupará el segundo puesto.

IU elige a Pablo Novo como nuevo candidato

IU elige a Pablo Novo como nuevo candidato / Alba Prieto

La decisión fue anunciada por Miguel Ángel Viñas tras la celebración de la asamblea de IU, afirmando que "cambiamos de cabeza visible, pero seguimos exactamente en la misma lucha y con las mismas ideas. Pablo lleva ocho años de concejal, es joven, es un gran valor, tiene experiencia y tiene, como lo tuvo Paco en su momento durante todos estos años, el apoyo y las ideas que defiende esta organización", pronunció Viñas.

Las primeras declaraciones de Novo como sucesor de Francisco Guarido fueron dirigidas a su equipo, al que definió por su "cohesión" y la "experiencia en la gestión pública". Hasta la celebración de las elecciones, su máxima prioridad será "continuar sacando adelante" los proyectos en los que trabaja el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora.

VÍDEO | Entrevista a Pablo Novo, candidato de IU a las próximas elecciones municipales de Zamora

VÍDEO | Entrevista a Pablo Novo, candidato de IU a las próximas elecciones municipales de Zamora

A. F. / F. E.

Unos días más tarde, Francisco Guarido realizó una publicación en su perfil de Facebook para "proyectar a Pablo y a María Eugenia" y reflexionar sobre los líderes de la futura lista de IU a las municipales de 2027: "Nos hemos rodeado de buena gente estos años. Gente como Pablo Novo y María Eugenia Cabezas. Gente culta y trabajadora. Concejales que saben lo que es gobernar para todos teniendo una ideología de izquierdas. Personas moderadas y a la vez firmes en el trabajo y en las convicciones. Militantes que saben trabajar en equipo, mirando hacia el interior de la organización y pisando la calle en el día a día. Servidores de lo público, sencillos, honrados y en los que se puede confiar. Yo estaré con ellos, ayudando".

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Al actual alcalde todavía tiene varios meses por delante al frente del Gobierno municipal antes de la celebración de los comicios, cuando cederá el testigo al que resulte ganador tras completar tres legislaturas. Guarido accedió al poder en 2015 con un resultado de mayoría absoluta, mientras que en las dos legislaturas siguientes IU tuvo que pactar con el PSOE de Zamora para formar equipo de gobierno.

Francisco Guarido, tras tomar posesión como alcalde en su primer mandato, saluda desde el balcón del Ayuntamiento a los concentrados para celebrar su llegada a la Alcaldía. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ (ARCHIVO)

Francisco Guarido, tras tomar posesión como alcalde en su primer mandato. / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ (ARCHIVO)

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