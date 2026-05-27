Conde-Pumpido abre en Zamora el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que reúne a más de 200 letrados en el Teatro Ramos Carrión

El Teatro Ramos Carrión de Zamora acoge desde hoy el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, una cita que durante tres días reunirá a más de 200 letrados y a una veintena de ponentes para analizar el presente y el futuro del sistema judicial y su impacto directo en la ciudadanía.

La Ley de Eficiencia, la territorialidad, la inteligencia artificial y el turno de oficio centrarán un debate cuyas conclusiones se elevarán a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, órgano autonómico presidido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El V Congreso de la Abogacía de Castilla y León analiza en Zamora el futuro de la Justicia. / José Luis Fernández

La capital zamorana se convierte así en el epicentro de la profesión en la comunidad en un encuentro que pretende abordar no solo los problemas internos de la abogacía, sino también las consecuencias que las reformas judiciales, la dispersión territorial o las nuevas tecnologías tienen sobre los ciudadanos: "Este edificio, el Teatro Ramos Carrión, fue concebido en su día como un espacio para atraer turismo de congresos. Es un edificio magnífico, con muy buenas instalaciones, y esperamos que contribuya a que todos los profesionales de la abogacía que participan en este encuentro, además de compartir experiencias, vivencias y conclusiones, puedan conocer la ciudad de Zamora", comenzó diciendo el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante la presentación del evento.

De izquierda a derecha, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; ; el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes; presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González; y de la vicepresidenta primera del CACYL y decana del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora, Ana Martín García. / José Luis Fernández

La apertura del congreso ha contado con las intervenciones de la vicepresidenta primera del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y decana del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora, Ana Martín García; el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido: “Para Zamora es un orgullo acoger a la abogacía de Castilla y León en un encuentro que nace con la vocación de analizar los grandes retos actuales de la Justicia y contribuir, desde el diálogo y la reflexión conjunta, a mejorar un servicio esencial para la ciudadanía”, asegura Ana Martín.

Ana Martín, vicepresidenta primera del CACYL y decana del Ilustre Colegio de Abogados de Zamora. / José Luis Fernández

Una Justicia en transformación

El congreso llega en un momento de especial cambio para el sistema judicial. Los retrasos derivados de la adaptación al nuevo modelo organizativo de la Justicia, las desigualdades entre el medio rural y las capitales por la creciente comarcalización, el funcionamiento del turno de oficio y los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial figuran entre los principales problemas que se pondrán sobre la mesa.

Todos ellos comparten un mismo denominador común: su incidencia directa en la relación entre la abogacía, los tribunales y la ciudadanía. Por ello, el encuentro se plantea como un espacio de análisis profesional, pero también como una oportunidad para formular propuestas que contribuyan a mejorar el acceso real y efectivo a la Justicia en Castilla y León.

La Ley de Eficiencia, bajo análisis

Uno de los bloques centrales será la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha ido entrando en vigor progresivamente durante el último año. La implantación de los tribunales de instancia y la desaparición de los juzgados unipersonales han generado inquietud en la profesión, especialmente por los retrasos que esta reestructuración está provocando en numerosos procedimientos.

El V Congreso de la Abogacía de Castilla y León analiza en Zamora el futuro de la Justicia. / José Luis Fernández

La abogacía considera que el nuevo modelo organizativo introduce una mayor complejidad en el funcionamiento de los órganos judiciales y advierte de que la falta de previsión en su implantación puede terminar repercutiendo en quienes esperan una respuesta de la Administración de Justicia.

El reto territorial en una comunidad extensa

La territorialidad y el acceso a la Justicia en Castilla y León serán otro de los grandes asuntos del programa. La comunidad, marcada por su extensión y dispersión poblacional, afronta dificultades específicas para garantizar una atención judicial cercana en todo el territorio.

El congreso analizará el impacto de la reciente comarcalización, especialmente en las provincias de León y Valladolid, donde desde el pasado 1 de enero se han centralizado las secciones de Violencia sobre la Mujer en las capitales y en Ponferrada. Esta reorganización obliga a muchas víctimas a recorrer largas distancias para prestar declaración, lo que genera desigualdades en función del lugar de residencia.

Ante esta situación, la abogacía propone reforzar las oficinas municipales de Justicia con medios suficientes, de forma que se garantice una atención judicial de proximidad con independencia de la ubicación física del tribunal.

Inteligencia artificial como herramienta, no sustituto

La inteligencia artificial será otro de los ejes destacados del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León. Las ponencias abordarán tanto sus posibilidades como sus límites en el ámbito jurídico, en un contexto en el que estas herramientas empiezan a tener un papel relevante en la tramitación de determinados asuntos.

Su aplicación ya está contribuyendo a agilizar procedimientos como los monitorios o los de extranjería, lo que puede mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, la abogacía insiste en que la gestión de los intereses de los clientes no debe delegarse nunca en sistemas automatizados y que las actuaciones profesionales deben seguir dependiendo del criterio humano.

Como defendió Fernando Rodríguez Santocildes en la presentación del congreso, “la abogacía va a encontrar en la inteligencia artificial una herramienta muy importante, como ya está ocurriendo en muchas otras profesiones. Pero la abogacía nunca va a ser sustituida por la inteligencia artificial. Hay aspectos como la empatía, la cercanía, la comprensión de los clientes y, sobre todo, la responsabilidad de defender derechos concretos ante los tribunales de justicia, que no creo que pueda asumir una inteligencia artificial. El plus que podemos aportar los profesionales de la abogacía es mucho mayor que el que puede aportar, en ese sentido, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial será siempre una herramienta, pero nunca un sustituto de la abogacía”.

El turno de oficio, garantía esencial

El turno de oficio tendrá también un papel destacado en el programa. Los debates se centrarán en su función como servicio esencial para la ciudadanía y como garantía del acceso a la Justicia, especialmente para los colectivos más vulnerables.

La abogacía analizará su papel en la tutela judicial efectiva, así como las necesidades de actualización de un sistema que depende en buena medida del compromiso de los profesionales y de los colegios. En este sentido, el congreso servirá también para reivindicar una mayor atención institucional hacia quienes sostienen este servicio público.

Durante tres jornadas, Zamora será escenario de una reflexión amplia sobre el futuro de la Justicia en Castilla y León. Un debate profesional, pero con una clara dimensión social: cómo lograr que las reformas, la tecnología y la organización territorial del sistema judicial sirvan realmente para mejorar la vida de los ciudadanos.