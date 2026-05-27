Cinco escritores zamoranos participan en la Feria del Libro de Madrid

Cinco escritores de Zamora toman parte en la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid que abre sus puertas el 29 de mayo hasta el 14 de junio en el Retiro.

El primer fin de semana firmarán ejemplares Luis Ramos, Pedro Simón y Luis García Jambrina.

El poeta Luis Ramos tomará parte con su libro de poemas “Abrir la tierra” el día 31 de mayo, mientras que el padre de la saga de Miguel de Unamuno y de los manuscritos, Luis García Jambrina, acudirá esa jornada y también el día 7 de junio jornadas en las que compartirá, sin duda, la génesis del segundo caso del intelectual vasco, que publicó a principios de ese año.

Por su parte el periodista Pedro Simón que acaba de publicar “Lo inesperado” tiene prevista un total de nueve firmas en otras tantas casetas entre los sábados y domingos de la feria.

Juan Manuel de Prada, asiduo a la cita madrileña, acudirá al parque de Retiro para encontrarse con sus lectores las tardes del domingo 7 de junio, del sábado 13 de junio y del domingo 14 de junio.

La nómina de zamoranos la engrosa también este año Olivia Vicente. La docente firmará ejemplares de su último ensayo “Anatomía de la imagen".

Más de 350 casetas

La Feria del Libro de Madrid contará con más de 350 casetas que reunirá a librerías, editoriales independientes y grandes sellos del sector.

El tema elegido en esta ocasión corresponde al humor en la literatura. El objetivo de esta edición pasa por reivindicar la comedia, la sátira y la ironía como herramientas fundamentales para la reflexión social y el disfrute lector.