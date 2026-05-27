La calle de Los Herreros se adelanta a San Pedro con un tardeo a ritmo de charanga

"La Previa de San Pedro" es el nombre con el que la Asociación de Hosteleros Calle de los Herreros promueve una iniciativa pionera para anticiparse a las ferias y fiestas de la capital. El objetivo es convertir la emblemática calle zamorana en el punto de arranque de las celebraciones de San Pedro 2026 con una fiesta el sábado 13 de junio desde las 13.30 horas.

"Charangas, vermut, tardeo y numerosas sorpresas para todos los asistentes, en un ambiente pensado para que zamoranos, visitantes y peñas comiencen juntos las fiestas en la calle más representativa del ocio y la hostelería de la ciudad", detalla el presidente de la organización, Rafael Lorenzo.

De este modo, se quiere seguir dinamizando la calle de Los Herreros para reforzar su papel histórico como el gran punto de encuentro festivo de Zamora. "Durante décadas, Herreros ha sido la calle elegida por generaciones de zamoranos para disfrutar del tapeo, el tardeo y la fiesta nocturna, concentrando además el mayor número de establecimientos hosteleros de la ciudad", recuerda Lorenzo.

Ocupación casi al 100%

El responsable de los hosteleros destaca la buena salud de la que goza la zona, que ha recuperado en los últimos años la fuerza y la relevancia que había perdido, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales motores hosteleros y sociales de Zamora.

Actualmente, la calle presenta "casi un 95% de ocupación de locales, reflejo del buen momento que atraviesa la zona y del atractivo que sigue teniendo tanto para empresarios como para clientes", precisa.

Calle en la que se puede disfrutar de distintos ambientes a lo largo del día, algo que valora especialmente el público zamorano. "Herreros ofrece la posibilidad de tapear, disfrutar del tardeo, cenar y continuar con el ocio nocturno en un entorno seguro, dinámico y plenamente consolidado dentro de la vida social zamorana", comenta el presidente de la asociación de hosteleros.

Llamamiento a las peñas

Desde la Asociación de Hosteleros Calle de los Herreros hacen un llamamiento especial a todas las peñas de San Pedro para que participen activamente en esta nueva cita festiva y contribuyan a consolidarla con el paso de los años, convirtiéndola en una tradición más dentro del calendario festivo zamorano.

La asociación recuerda además que la calle de los Herreros ya ha demostrado su capacidad para crear y mantener eventos plenamente consolidados y reconocidos por la ciudadanía, como ocurre con el tradicional Vía Crucis o con la celebración de la Virgen de los Herreros, citas que hoy forman parte de la identidad propia de la calle y de la vida social de Zamora.

"Queremos que esta Previa de San Pedro sea una nueva oportunidad para el ocio y para la ciudad, un nuevo espacio de convivencia y celebración para zamoranos y visitantes", indica Lorenzo. Por ello, demanda "el apoyo de la ciudadanía y de las instituciones para que estas iniciativas se consoliden en el tiempo y se conviertan en un atractivo más que Zamora pueda ofrecer".

Primera edición de "La Previa de San Pedro" a la que invitan a participar a toda la ciudadanía con el fin de que pueda continuar año tras año para "fortalecer una de las calles más emblemáticas y queridas de la ciudad".