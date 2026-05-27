Si un alien aterrizara en Zamora, esto sería lo primero que le enseñarían los zamoranos.

Según la mayoría de las películas, los aliens suelen aterrizar en Estados Unidos, con mejores o peores intenciones, pero en la página de Facebook de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA hemos dejado volar nuestra imaginación y preguntado a los seguidores qué le enseñarían a un extraterrestre si llegara a Zamora en son de paz.

La pregunta ha recibido más de 170 comentarios, muchos de ellos en tono jocoso: "El sueldo de mi trabajo y los gastos en el alquiler, y le diría que regrese de donde vino y si puede que me lleve con él", escribía una usuaria. Pero algunos se han tomado el asunto en serio y reflexionado sobre los puntos fuertes de la provincia para darle a un alien la mejor de las bienvenidas.

Entre los aspectos más destacados de Zamora no podía faltar la cultura: "La Semana Santa, para que flipe un poco", escribe un usuario; "El Cristo de las Injurias", especifica otro amante de la Pasión zamorana; "Lo bonita que es la Catedral", ha respondido otra seguidora.

Y también, como no podría ser de otra forma, la gastronomía. Hay quien se llevaría al alien de vinos, a degustar arroz a la zamorana, pinchos morunos, tiberios y chorizo sanabrés; todo ello regado con un buen vino de la Denominación de Origen Toro.

Por último, las obras de humanización no podían faltar en una publicación abierta en redes sociales. Hay quienes se llevarían al alien a circular por las rotondas y los nuevos pasos de cebra.

Para terminar, una mujer opta por darle libertad al extraterrestre para conocer Zamora capital y provincia: "¿No son tan inteligentes? Pues que se busquen la vida", ha rematado.