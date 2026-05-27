El Parque Micológico Montes del Noroeste de Zamora incrementará su plantilla: dos guardas rurales y una ingeniera forestal para 22 municipios

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora aprobó este miércoles el contrato del servicio de asistencia técnica del Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano por un periodo de tres años. Contrato adjudicado a la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) por un importe de 54.000 euros.

El acuerdo contempla el refuerzo de medios humanos mediante la incorporación de dos guardas rurales y una ingeniera forestal, así como medios materiales adicionales consistentes en un lote de veinticinco señales específicas para la regulación micológica, con el objetivo de reforzar la gestión, vigilancia y ordenación sostenible del recurso micológico en este territorio que cuenta con una superficie de alrededor de 24.000 hectáreas de veintidos ayuntamientos.

El Noroeste Zamorano es un espacio micológico privilegiado que cuenta con más de 800 especies de setas como boletus, cucurriles, roquiles, carrileiras, níscalos, chantarelas, etc., y ofrece infinitas posibilidades para los amantes de la micología en cualquier época del año. Parque cuyos aprovechamientos también "redundan en la economía de muchas familias de todo este territorio del noroeste", recordó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez.

Delegaciones de promoción turística

La institución también dio luz verde a las bases de la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones destinadas a las Casas de Zamora para la realización de actividades culturales y reparación, mantenimiento y conservación de sus locales durante el año 2026, dotada con 20.000 euros.

Las actividades culturales objeto de subvención deberán desarrollarse entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, contribuyendo al mantenimiento de la actividad social, cultural y de promoción de Zamora que estas entidades desarrollan fuera de la provincia.

Las casas que se encuentran "por buena parte del territorio nacional" requieren de ayudas "para el desarrollo de sus actividades culturales, así como esos gastos de reparación, de mantenimiento y de conservación de las sedes por lo que necesitan esta atención prácticamente todos los años", explicó Faúndez.

Conservación del patrimonio

Otro de los asuntos destacados fue la aprobación del convenio de colaboración con la Diócesis de Astorga para la conservación y restauración de iglesias de la provincia de Zamora pertenecientes a esta diócesis, que contará con una inversión total de 200.000 euros durante las anualidades 2026 y 2027, de los que la Diputación Provincial aportará 135.000 euros y el Obispado de Astorga 65.000 euros.

Las actuaciones incluidas en este convenio han sido seleccionadas atendiendo principalmente a criterios de gravedad, urgencia y necesidad de intervención, y deberán ejecutarse hasta el 15 de noviembre de 2027.

El acuerdo responde a la necesidad de conservar edificios del patrimonio histórico de la provincia de Zamora que, pese a no contar con la catalogación oficial de monumentos ni con los beneficios de protección asociados a dicha condición, constituyen una parte esencial del patrimonio arquitectónico provincial y merecen ser preservados en adecuado estado de conservación.

El convenio contempla la ejecución de las siguientes obras:

Barrio de Rábano, con una inversión total de 40.000 euros, de los que la Diputación aportará 27.000 euros.

Espadañedo, actuación valorada en 45.000 euros, con una aportación provincial de 30.375 euros.

Faramontanos de la Sierra, restauración con una inversión de 40.000 euros, financiada por la Institución Provincial con 27.000 euros.

Molezuelas de la Carballeda, intervención por importe de 25.000 euros, de los cuales 16.875 euros corresponden a la Diputación.

Villar de los Pisones, actuación con un presupuesto de 50.000 euros, de los que la Institución Provincial sufragará 33.750 euros.

Este convenio permitirá acometer actuaciones de conservación y reparación en templos que forman parte del patrimonio histórico, artístico y cultural de los municipios zamoranos, contribuyendo a garantizar su preservación y puesta en valor como elementos esenciales de la identidad del medio rural.