Adjudicadas todas las plazas MIR de Zamora

Las catorce plazas de Medicina de Familia y Comunitaria que ofertaba Zamora en la presente convocatoria de MIR (Médico Interno Residente) se han cubierto en su totalidad en la última jornada de adjudicación.

La especialidad de Medicina de Familia es la menos valorada no solo en Zamora, sino en toda España, a pesar de ser una de las que más profesionales necesita. Afirmación que se ratifica con la elección de los aspirantes en esta última convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE). El primero en elegir como destino la ciudad para formarse en esta especialidad médica del primer nivel de atención lo hacía el martes. Puesto que elegía el aspirante número 12.684.

De este modo, ocho de las plazas de esta especialidad se adjudicaban ayer, mientras que en la última jornada, se elegían las otras seis restantes completando las catorce que se ofrecen en total en Zamora.

Respecto al resto de especialidades hospitalarias, que ascienden a doce, se habían completado los días anteriores. La primera plaza de MIR fue solicitada el jueves 7 de mayo, cuarta jornada de elección de centro formativo, por el aspirante situado en el puesto 2.225 para la especialidad de Otorrinolaringología ofertada en el Complejo Asistencial de Zamora.

El 8 de mayo se cubrió la plaza de Cirugía Ortopédica y Traumatología, mientras que otros dos nuevos licenciados en Medicina elegían Zamora tres días después para hacer las especialidades de Anestesiología y Reanimación y de Obstetricia y Ginecología. La vacante para Aparato Digestivo se cubría un día después, a la que seguía en la siguiente jornada la de Radiodiagnóstico.

Por su parte, las dos vacantes de Psiquatría para la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora se cubrían el 18 de mayo por los aspirantes con los números 6.748 y 6.759. Suma y sigue, un nuevo alumno optaba por Medicina Intensiva, siendo el noveno MIR que elegía Zamora. Tras él, dos más elegían la ciudad para completar sus estudios en la especialidad de Medicina Interna. El puesto para Medicina Preventiva y Salud Pública se adjudicaba este pasado lunes, 25 de mayo, completando la última plaza de especialidades hospitalarias en Zamora.

Medicina de Familia se ha convertido este año en el "patito feo" de los aspirantes del MIR teniendo que esperar a las dos últimas jornadas de elección para que se estrenase el casillero de la especialidad. Ha tardado, pero, finalmente, se han cubierto todas las plazas.