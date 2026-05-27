Sanidad
Adjudicadas todas las plazas MIR de Zamora
Las catorce vacantes de Medicina de Familia y Comunitaria en Zamora se han cubierto totalmente en la última jornada de adjudicación
Las catorce plazas de Medicina de Familia y Comunitaria que ofertaba Zamora en la presente convocatoria de MIR (Médico Interno Residente) se han cubierto en su totalidad en la última jornada de adjudicación.
La especialidad de Medicina de Familia es la menos valorada no solo en Zamora, sino en toda España, a pesar de ser una de las que más profesionales necesita. Afirmación que se ratifica con la elección de los aspirantes en esta última convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE). El primero en elegir como destino la ciudad para formarse en esta especialidad médica del primer nivel de atención lo hacía el martes. Puesto que elegía el aspirante número 12.684.
De este modo, ocho de las plazas de esta especialidad se adjudicaban ayer, mientras que en la última jornada, se elegían las otras seis restantes completando las catorce que se ofrecen en total en Zamora.
Respecto al resto de especialidades hospitalarias, que ascienden a doce, se habían completado los días anteriores. La primera plaza de MIR fue solicitada el jueves 7 de mayo, cuarta jornada de elección de centro formativo, por el aspirante situado en el puesto 2.225 para la especialidad de Otorrinolaringología ofertada en el Complejo Asistencial de Zamora.
El 8 de mayo se cubrió la plaza de Cirugía Ortopédica y Traumatología, mientras que otros dos nuevos licenciados en Medicina elegían Zamora tres días después para hacer las especialidades de Anestesiología y Reanimación y de Obstetricia y Ginecología. La vacante para Aparato Digestivo se cubría un día después, a la que seguía en la siguiente jornada la de Radiodiagnóstico.
Por su parte, las dos vacantes de Psiquatría para la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora se cubrían el 18 de mayo por los aspirantes con los números 6.748 y 6.759. Suma y sigue, un nuevo alumno optaba por Medicina Intensiva, siendo el noveno MIR que elegía Zamora. Tras él, dos más elegían la ciudad para completar sus estudios en la especialidad de Medicina Interna. El puesto para Medicina Preventiva y Salud Pública se adjudicaba este pasado lunes, 25 de mayo, completando la última plaza de especialidades hospitalarias en Zamora.
Medicina de Familia se ha convertido este año en el "patito feo" de los aspirantes del MIR teniendo que esperar a las dos últimas jornadas de elección para que se estrenase el casillero de la especialidad. Ha tardado, pero, finalmente, se han cubierto todas las plazas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora: once días de diversión, más de 40 grupos locales y un nuevo escenario, el Majo
- Novedades en la procesión extraordinaria del próximo sábado por los 375 años de la Cofradía de Jesús Nazareno
- Las mejores zonas de la provincia de Zamora para observar el eclipse solar del 12 de agosto agosto
- Javier Faúndez: “Estoy citado como investigado por el fraude de la Ultra Sanabria, pero somos totalmente ajenos a lo ocurrido”
- Todo preparado para un puente festivo de frenética actividad: ocho eventos de calle de gran vistosidad en Zamora
- Cincuenta cortadores de jamón, a cuchillo en la Plaza Mayor de Zamora: ya hay fecha para el evento solidario
- El radar fijo más sancionador de Castilla y León está en Zamora
- Confirmado: Panorama actuará en Zamora en San Pedro 2026