Zamora se prepara para la cuarta edición del Hurra! Romería Pop con música, gastronomía y experiencias turísticas

Hurra! Romería Pop celebrará el próximo sábado 30 de mayo su cuarta edición en las aceñas de Cabañales con música, gastronomía, vermú romero y una programación pensada para disfrutar de Zamora y del entorno del Duero. El festival afronta ya su última semana con más del 90% del aforo vendido y encara la recta final antes de una jornada que volverá a reunir música, gastronomía y ambiente romero en uno de los espacios más singulares de la ciudad.

Cartel

El festival comenzará a las 12.00 horas con la apertura de puertas y un vermú romero para empezar la jornada. A lo largo del día pasarán por el recinto artistas y propuestas como Pumuky Circo Chisme, Ringorrango, Puño Dragón, Los Chivatos, Los Invaders, Repion, Mediocre DJ, La Bien Querida o Joe Crepúsculo.

Uno de los momentos más reconocibles del festival volverá a ser la romería por Rocío Jurado, una de las señas de identidad del Hurra y una propuesta que mezcla música, humor y cultura popular en torno a la figura de la más Grande.

Distribución horaria del festival Hurra! / Cedida

Experiencias turísticas

Además, este año el festival amplía también su propuesta turística y experiencial junto a The Fest Route, agencia de viajes oficial del Hurra, con nuevas opciones para quienes quieran aprovechar el fin de semana completo en Zamora.

A los packs completos de festival se suman ahora nuevas propuestas con alojamiento, experiencias gastronómicas en El Portillo y visitas guiadas por la ciudad, además de la posibilidad de reservar cada experiencia por separado para quienes ya tengan su entrada y quieran seguir disfrutando de Zamora más allá del propio festival.

CARTEL HURRA / Cedida

Además de la programación musical, el festival volverá a apostar por una experiencia completa desde el mediodía, con protagonismo especial para el vermú y la propuesta gastronómica diseñada por Charly, del restaurante zamorano El Portillo.

Entradas

Las últimas entradas siguen disponibles en la web oficial del festival y físicamente en Pub Numancia y Bar La Perla.