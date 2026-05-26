Zamora y Palencia, únicas provincias donde no ha elegido nadie Familia

Zamora y Palencia son las únicas provincias de toda España donde ni un solo candidato se ha decantado por hacer en ellas la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Después de que hayan elegido 11.231 aspirantes y a solo dos jornadas para concluir el proceso todavía no hay un solo graduado en medicina interesado en la especialidad de Familia en estas dos provincias de Castilla y León, un dato preocupante ya que se sitúan por detrás de plazas que en principio podrían parecer menos atractivas, como Ceuta y Melilla.

Otro dato significativo es que este lunes ya se adjudicó la última plaza de especialidades hospitalarias en Zamora, la de Medicina Preventiva y Salud Pública, a la que accedió el aspirante número 10.656, una prueba más de que, por las razones que fueren, este año Medicina de Familia es el "patito feo" de los aspirantes del MIR.

Son 14 las plazas que oferta Zamora para empezar ya este año y de momento no se ha cubierto ninguna. Lo lógico es pensar que al final se cubran todos los puestos, ya que no hay limitaciones para pedir por parte de los aprobados en el examen MIR, si bien es preocupante que a estas alturas de la elección no es que queden plazas libres, sino que no se ha cubierto ninguna.

En una unidad, además, como la de Medicina de Familia, que está empezando ya a formar también a enfermeras especialistas.

El proceso

La primera plaza de MIR elegida este año para las especialidades médicas fue la de Otorrinolaringología, el pasado 7 de mayo, por el número 2.225. La siguiente fuer el día 8, con la de Cirugía Ortopédica y Traumatología y otras dos más "cayeron" el día 11: Anestesiología y Reanimación y Obstetricia y Ginecología.

El día 12 un aspirante cogió la plaza de Aparato Digestivo, el 13 le tocó el turno a Radiodiagnóstico y hubo que esperar al día 18 para las dos siguientes, de Psiquiatría.

El 19 de mayo la plaza de Medicina Intensiva quedó cubierta y el día 20 las dos de Medicina Interna. Finalmente, este lunes, se elegía la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Cierto que aunque Zamora y Palencia sean las provincias que no han conseguido atraer a un solo doctor de Medicina de Familia, hay muchas otras de Castilla y León donde las plazas de esta especialidad disponibles son muchas. Así, Zamora tiene 14, pero Burgos también o las 12 de Palencia.

Habrá que cruzar los dedos y confiar que, en las próximas horas, empiecen a llenarse todos estos huecos, porque hace falta. n