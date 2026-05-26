Zamora debate sobre el futuro judicial

Como cada cuatro años, Zamora acogerá durante tres días el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, un evento que analiza la situación del sistema judicial en la comunidad y su impacto en la ciudadanía. Entre los temas principales, destacarán la ley de Eficiencia, la territorialidad, la inteligencia artificial y el turno de oficio serán el eje del debate.

El Teatro Ramos Carrión, desde este miércoles 27 de mayo a las 18.00 horas, será el epicentro de la profesión en la comunidad, reuniendo a más de 200 letrados y alrededor de una veintena de ponentes.