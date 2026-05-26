Zamora asigna más de la mitad de las plazas MIR de Familia en un solo día

Ocho de las 14 plazas de Medicina de Familia y Comunitaria que ofertaba Zamora en la presente convocatoria del MIR se cubrían este martes, con lo que se estrenaba por fin el casillero de la especialidad que este año ha tardado como nunca.

Quedan aún, eso si, muchas plazas vacantes, nada menos que diez y pocos aspirantes ya por pedir su plaza, aunque lo suyo es que no falten candidatos que se animen a formarse en Zamora.

Medicina de Familia es la especialidad menos valorada no solo en Zamora, sino en toda España. Y sin embargo es una de las que más profesionales necesita.

El primer aspirante que ha elegido Zamora para hacer Medicina de Familia tenía el número 12.992, mientras que el último fue el 13.273.

El resto de especialidades hospitalarias ya han agotado las vacantes en Zamora, así como las plazas disponibles para el EIR (enfermeras) y el PIR (Psicólogos Clínicos).

Todavía queda una jornada de peticiones, por lo que no hay que perder la esperanza de que Zamora pueda completar todas las plazas MIR que ofrece, 14, que son más de las que ofertan, juntas, el resto de especialidades hospitalarias, que ascienden a 12: Otorrinolaringología, Traumatología, Anestesia, Ginecología, Digestivo, Radiodiagnóstico, Psiquatría, Medicina Intensiva, Medicina Interna y Medicina Preventiva y Salud Pública.