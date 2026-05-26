El Teatro Principal de Zamora estrena director

Cristian Santos será el nuevo director del Teatro Principal de Zamora. El nombramiento lo comunicó el concejal responsable del espacio cultural, David Gago. El responsable de la compañía Mejor con Arte será el encargado de asumir el puesto, aunque de manera provisional, al corresponderle según la bolsa de empleo.

Santos sustituye en el cargo a Eva Santos, jefa de producción y quien hasta ahora se ha encargado de la dirección del recinto teatral tras la marcha de José María Esbec. No obstante, la intención del Consistorio es convocar el concurso-oposición para adjudicar de forma permanente la plaza de máxima responsabilidad del coso zamorano.

Oposiciones a la Dirección Artística y Gerencia del Teatro Municipal de Zamora que Gago espera que no se demoran mucho, aunque hay que ajustarse a los plazos en materia laboral que rigen en el Ayuntamiento.

El nuevo director se presentará públicamente el próximo jueves en la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del Festival de Flamenco de Zamora. "Tenemos la confianza máxima y deseamos que siga el buen camino que se ha estado realizando hasta ahora", expresó el concejal.

"Es una etapa que sigue siendo transitoria, pero lo que esperamos es que de alguna manera se cierre rápidamente el círculo y durante este año saquemos la plaza definitiva del Teatro Municipal", apreció Gago. Plaza que desde se jubiló Daniel Pérez no ha tenido nadie en posesión. Por ello, desde el Ayuntamiento se marcan como objetivo necesario completar la plantilla de trabajadores y de personal de sala y elaborar una programación para el último semestre del año.