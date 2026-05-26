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Sacyl ofrece más de 50 contratos de finalización para los MIR recién acabados

Quince de las plazas son para los centros de salud

Médicos en el hospital Virgen de la Concha durante una protesta.

Médicos en el hospital Virgen de la Concha durante una protesta. / José Luis Fernández / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

Cincuenta y dos plazas de fidelización ofrece la Consejería de Sanidad para los doctores que acaben el MIR en este mes de junio, que podrán acceder a un contrato de tres años. Se trata de 37 plazas de especialidades hospitalarias, diez para médico de Familia y otras cinco para destinos rurales: dos en Toro, una en Benavente Norte, otra en Benavente Sur y una más en Carballeda.

En el Complejo Asistencial, las especialidades que ofrecen tres plazas son las de Medicina Interna, Neurología y Urgencias Hospitalarias

Hay dos plazas de Anatomía Patológica, Anestesia, Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Preventiva, Neumología, Ginecología, Oncología Médica y Psiquiatría.

Y, finalmente, una plaza de Análisis Clínicos, Cardiología, Cirugía General y de Aparato Digestivo, Traumatología, Dermatología, Medicina del Trabajo, Radioterapia, Psicología Clínica, Radiodiagnóstico, Urología.

No hay, sin embargo, oferta de plazas de Pediatría, ni en el hospital ni en los centros de salud.

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En principio los contratos de fidelización tienen buena acogida, aunque con resultados desiguales entre los hospitales más demandados de la comunidad y los menos atractivos. n

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