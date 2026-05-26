¿Sabías que el primer monarca de Portugal fue armado caballero en la catedral de Zamora?

Zamora vuelve a mirar a 1125 para reivindicar uno de los episodios históricos que conectan de forma más profunda a la ciudad con Portugal: la investidura como caballero de Afonso Henriques, quien más tarde sería el primer rey portugués. La Catedral de El Salvador se convierte así en escenario y símbolo de una memoria compartida que une a Zamora con Guimarães y con la historia fundacional del país vecino.

La Grâ Orden Afonsina, una asociación histórico-cultural con sede en Guimarães (Portugal), centrada en la figura de este monarca del siglo XII, ha vuelto a viajar a Zamora para realizar un vídeo promocional en el que cuentan con zamoranos como Juan Luis Martín Barrios, deán del templo catedralicio; Clarisa Rodríguez de Zúñiga, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) o el secretario de la FRAH, José luis González Prada.

El deán presidente del Cabildo Catedralicio, Juan Luis Martín Barrios, recuerda en el vídeo que fue precisamente en la Catedral de Zamora donde Afonso Henriques fue armado caballero el día de Pentecostés de 1125. Un hecho que, nueve siglos después, sigue sirviendo como puente cultural entre ambos lados de la Raya.

La iniciativa está impulsada por el Centro de Iniciativas Turísticas de Zamora y Municipios Limítrofes, presidido por Clarisa Rodríguez de Zúñiga, quien subraya el papel de estas entidades como asociaciones sin ánimo de lucro, declaradas de interés público y dedicadas a la promoción del turismo y la cultura en sus territorios. En este caso, el ámbito de actuación es la provincia de Zamora, con la capital como epicentro de una propuesta que combina patrimonio, historia y proyección turística.

Cada año, el CIT organiza en la Catedral una recreación histórica de aquel momento, con el objetivo de poner en valor la investidura de Afonso Henriques como caballero y recordar la importancia que Zamora tuvo en la trayectoria del futuro monarca portugués. La representación cuenta con apoyo institucional de la Junta de Castilla y León y con la colaboración de entidades portuguesas vinculadas a la memoria afonsina.

Desde Portugal, los participantes destacan la estrecha relación mantenida con Zamora y expresan su respaldo a una celebración que consideran también propia. La presencia de representantes y colectivos de Guimarães refuerza el carácter transfronterizo de la cita, convertida en un acto de hermanamiento cultural en torno a una figura clave para la historia portuguesa.

La recreación no solo recupera un episodio medieval, sino que proyecta a Zamora como ciudad de referencia en la memoria histórica de Portugal. El patrimonio catedralicio, el casco histórico y la imagen de la ciudad sobre el Duero sirven de marco a un relato que une turismo, identidad y cooperación entre territorios.

“Bienvenidos todos los portugueses, en especial los vimaranenses”, el vídeo concluye con un mensaje de acogida a quienes cruzan la frontera para compartir esta celebración. Zamora, de este modo, vuelve a presentarse como lugar de encuentro entre dos historias que, hace 900 años, se cruzaron bajo las bóvedas de su Catedral.