La romería de La Hiniesta congregó a cerca de 10.000 asistentes sin incidentes relevantes

Alrededor de 10.000 personas. Esa es la estimación de romeros que acompañaron, en algún momento del recorrido, a la Virgen de la Concha a La Hiniesta en la tradicional romería celebrada este pasado Lunes de Pentecostés. Una cita de gran arraigo en Zamora y "muy consolidada", no solo por los 736 años que lleva realizándose de manera continuada, sino también por la experiencia organizativa y el amplio dispositivo que se despliega cada año, tal y como apunta el concejal de Seguridad Ciudadana y Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

Peregrinaje en el que las altas temperaturas registradas provocaron algún incidente sanitario que obligó a intervenir a la Policía Municipal. "Se atendió a tres personas por mareos y a otra más por una indisposición durante la misa de primera hora de la mañana", detalla el edil. Pequeñas incidencias relacionadas con el calor y el cansancio acumulado durante la jornada.

La Hiniesta y Zamora se dan la mano para celebrar el Lunes de Pentecostés / Víctor Garrido

La romería de La Hiniesta puso el broche de oro a un fin de semana especialmente intenso en la capital zamorana con numerosas actividades culturales, deportivas, gastronómicas y comerciales repartidas por distintos puntos de la ciudad.

Conjunto de actividades en las que ha destacado la elevada participación ciudadana y la ausencia de incidentes de relevancia. Eventos como la Burguer Cup, que "ha vuelto a ser un éxito", gracias a la promoción y repercusión alcanzada o la concentración motera "Zamora sobre ruedas" que tuvo lugar durante el fin de semana y cuyos datos definitivos de participación todavía están pendientes de confirmación por parte de la organización.

No obstante, uno de los momentos más destacados del fin de semana fue la procesión extraordinaria con motivo del 375 aniversario de la cofradía de Jesús Nazareno, una cita muy especial para los aficionados al mundo cofrade y para los propios zamoranos. "Fue una delicia poder contemplar los pasos de La Madrugada en la calle de esta manera", asegura Gago.

Procesión extraordinaria que ha tenido una gran repercusión en medios especializados. "Creo que es muy importante porque no siempre se puede ver esto, y mostrar la Semana Santa de Zamora de esta manera también ayuda a promocionar la ciudad y nuestras tradiciones", opina.

Completa agenda para un fin de semana que no ha sido una excepción. "Este no ha sido un fin de semana lleno de eventos para que el siguiente no haya nada. La actividad va a continuar", avanza Gago.

Entre las citas destacadas para el próximo fin de semana, el concejal enumeró el Día de la Moda Re en la Plaza Mayor, las actividades organizadas por la asociación del barrio en la zona de Las Tres Cruces, la carrera solidaria de Azayca o el Festival Hurra! que se desarrolla en las Aceñas de Cabañales.

Programación que continuará intensificándose durante las próximas semanas con nuevos eventos y actividades hasta las Ferias y Fiestas de San Pedro que prometen un programa para todos los públicos con el fin de mantener la actividad cultural, turística y comercial en las calles de Zamora durante todo el inicio del verano.