Quejas por viajes del Imserso que dejan horas sin comer a los usuarios

Aseguran que lo pone "bien claro" en las características del viaje. "Si se está en tránsito entre las 14 y las 15 horas o entre las 19 y las 20 horas, se tiene el derecho de recibir comida o cena. Si no se pudiera, se abonará un ticket de un precio mínimo de 20 euros para poder tomar algo". Pero estas condiciones no se han cumplido en algunos de los últimos viajes del Imserso en los que han participado varios zamoranos.

"Nos parece indecente lo que ha pasado", comenta una de las afectadas, quien asegura que algún grupo comenzó el viaje de mañana y, al llegar a su destino una vez pasada la hora de la comida, "tuvo que esperar hasta la hora de la cena, sin tampoco dar algo de tiempo para que se pudiera tomar un bocadillo en algún sitio", explica.

Conscientes de que esta situación se había dado ya en anteriores ocasiones, un grupo de matrimonios escribió a la empresa que organizaba el viaje sobre lo que podía ocurrir, haciendo valer su derecho y avisando de que, si finalmente se quedaban sin el almuerzo o la cena, tomarían cartas en el asunto. "Recibimos el silencio como única respuesta y, como nos temíamos, nos quedamos el día del viaje sin comer nada hasta la hora de la cena", resume.

También se han dirigido a la agencia de viajes que les gestionó todo, aunque no es la responsable de esta situación, "y nos comunicaron que era algo habitual", por lo que exigen que esto no vuelva a pasar, "que piensen con lógica y que arreglen esta situación que, lamentablemente, tanto se repite", denuncia.