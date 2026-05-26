Quejas en este barrio de Zamora por la basura acumulada en la calle: "¿Está de moda ser guarro?"
"Unos cerdos"
Los grupos de Facebook de Zamora son espacios de encuentro entre zamoranos para compartir información, realizar promociones, avisar de objetos perdidos, publicar denuncias... Son comunidades activas y muy críticas que buscan mejorar todos los aspectos de la ciudad.
Los zamoranos son muy críticos con el funcionamiento de los servicios públicos y el mantenimiento de las calles. Por eso, muchas publicaciones versan sobre aceras, pavimentos o jardines en mal estado. También denuncian los comportamientos incívicos de otros zamoranos que afectan al total de la ciudadanía.
En las últimas horas, una zamorana ha publicado un vídeo en el que denuncia la acumulación de basura en una calle del barrio de Los Bloques de Zamora: "¿Está de moda ser guarro?", titula con brevedad. En el vídeo se pueden ver restos de bolsas, pañuelos y otros residuos tirados en mitad de la acera.
"Poco civismo, y luego queremos que los alcaldes lo hagan todo. De niña recuerdo una Zamora más limpia", ha comentado una zamorana en la publicación. "No seamos hipócritas, esto ha pasado siempre", lamenta otra usuaria.
"Eso está mal, pero también hay que reconocer que las papeleras están a 500 metros una de otra", matiza un zamorano. "Eso es de ser unos cerdos, llamadlo como queráis", interviene otro usuario. En todo caso, concluye un zamorano, "no es la papelera ni el contenedor, esto se llama no ser cívico y ser un guarro".
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