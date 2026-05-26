El PSOE denuncia el incumplimiento de Javier Faúndez con las aportaciones municipales a subvenciones.

“Muchos ayuntamientos tienen que renunciar a determinadas convocatorias porque sencillamente no pueden asumir esas aportaciones económicas. No se trata de una mala gestión de los consistorios, sino de una falta de recursos derivada de la realidad de municipios muy pequeños, con presupuestos muy limitados y escasa capacidad de ingresos”, señala la portavoz socialista Sandra Veleda con motivo de la denuncia del Grupo Socialista a Javier Faúndez por incumplir su compromiso con los ayuntamientos de la provincia.

Los socialistas recuerdan que durante el Consejo de Alcaldes celebrado el pasado 7 de noviembre, el presidente de la Diputación se comprometió públicamente a reducir al 10% el límite máximo de aportación municipal exigido a los ayuntamientos para poder concurrir a las distintas líneas de subvenciones convocadas por la institución provincial. Por aquel entonces, los socialistas ya defendieron la necesidad de eliminar completamente esas aportaciones y que la Diputación asumiera el 100% del coste de las actuaciones subvencionadas, teniendo en cuenta la capacidad económica de la institución y la realidad de muchos municipios.

Según el Partido Socialista, en aquel Consejo de Alcaldes, "Javier Faúndez adquirió el compromiso de reducir la aportación máxima al 10%. Asimismo, anunció que todas las convocatorias de concurrencia competitiva estarían publicadas antes del mes de marzo". Sin embargo, desde el Grupo Provincial Socialista denuncian que ni una cosa ni la otra se ha cumplido: “En las últimas semanas hemos visto cómo siguen publicándose convocatorias fuera de los plazos comprometidos, como las ayudas destinadas a actividades culturales y reforma de locales sociales, o las subvenciones para reparación de cercados en praderas de titularidad pública y actuaciones vinculadas a concentraciones parcelarias”, indica Veleda.

Especialmente llamativa resulta, según los socialistas, la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 15 de mayo de 2026 destinada a la reparación de cercados en praderas de titularidad pública, que establece una aportación municipal del 20%, duplicando el límite máximo comprometido por el propio presidente de la Diputación. Desde el Grupo Socialista consideran que esta situación vuelve a evidenciar una importante falta de credibilidad por parte del presidente provincial: “Nos encontramos una vez más ante compromisos públicos que no se cumplen. El presidente anuncia plazos que después no se respetan y adquiere compromisos con los alcaldes y alcaldesas que posteriormente no se reflejan en las convocatorias”.

Los socialistas se preguntan si Javier Faúndez se ha olvidado del compromiso adquirido o si se trata de un error que aún está a tiempo de corregirse: “Esperamos que rectifique y modifique estas bases para facilitar que el mayor número posible de municipios pueda acceder a estas ayudas. La Diputación debe ser una herramienta útil para nuestros pueblos y no un obstáculo añadido para ayuntamientos con recursos limitados”, concluyen desde el Grupo Provincial Socialista.