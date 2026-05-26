Primera promoción del Bachillerato que impulsa las carreras artísticas

Se imparte Educación Física, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera, Historia de España y Filosofía, pero también Análisis Musical, Artes Escénicas, Coro y Técnica Vocal, Cultura Audiovisual, Lenguaje y Práctica Musical, Literatura Dramática o Historia de la Música y de la Danza.

Son las asignaturas que se estudian en los dos cursos del Bachillerato de Música y Artes Escénicas, que se imparte en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora.

Formarse para bailar

A punto de finalizar sus estudios está Otis Esteban, un apasionado del baile. "Es a lo que me quiero dedicar y, cuando estaba en 4º de la ESO, no veía del todo claro lo del Bachillerato de Artes Plásticas y los demás tampoco me servían", recuerda. Pero justo se puso en marcha esta vía educativa y no dudó en matricularse. "Las prácticas han sido de lo mejor que hemos hecho y la formación musical recibida me ha ayudado a mejorar mucho en el baile", agradece.

Acaba de ser aceptado en Madrid para formase en danza urbana, así que continúa el camino de su sueño profesional. "Mi objetivo es ser profesor de baile", apunta.

Un futuro como actriz

El de su compañera, Nohelia Tipiani, quien también finaliza, es ser actriz. "Había dejado el Bachillerato y me había mudado a Zamora, así que encontré lo que estaba buscando", agradece. "Soy una apasionada del teatro musical, una mezcla así es lo que necesitaba", añade. Autodidacta hasta entonces, esta formación le ha servido para aprender incluso a tocar el piano.

"Estás rodeada de compañeras que saben mucho más que tú, siempre dispuestas a ayudarte", agradece. Su próximo destino espera que sea Valladolid, donde cursará el grado de Interpretación.

Una alumna del Bachillerato de Música y Artes Escénicas, con el saxofón. | VÍCTOR GARRIDO

Satisfechos con la experiencia están también los profesores. Así lo corroboran María Rodríguez y Manuel Hernández, docentes de Música. "Es como si estuvieras trabajando en el Conservatorio, pero de otra manera. Se pueden hacer miles de cosas, diferentes a las clases en un instituto, que suele estar todo más pautado, más cerrado por el currículo", compara Rodríguez.

Alumnos con ganas

"Tenía que haberse puesto en marcha ante", considera su compañero, que rompe una lanza a favor de aquellos alumnos que compaginan la educación reglada con el Conservatorio. "Esta es una gran oportunidad de centrarte en lo que realmente te gusta", anima.

Clase de música en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora. / Victor Garrido

Ambos profesores también destacan el tipo de alumnado de estos estudios. "No hay que transmitirles las ganas, no hay que convencerles de nada y, aunque también es mucho más trabajo para nosotros, se lleva de otra manera, porque estás enseñando lo que tú has estudiado en la carrera, pudiendo, además, hacerlo de una manera mucho más flexible a la hora de impartir la materia", aseguran.

Una apuesta firme del equipo directivo

Desde el equipo directivo, han hecho una apuesta firme por estos estudios. "Al principio, tuvimos que llamar a alumnos que estaban interesados, para que se animaran a matricularse y este año sale la primera promoción", sonríen el director, César Isidro, y la jefa de estudios, Irene Queipo, quienes se muestran "encantados" con aquellos que han optado por esta formación. "Son chavales que vienen con mucha vocación e interés" aseguran, añadiendo que no es una condición necesaria la de tener una formación previa en música, por ejemplo. "Aquí se viene a aprender y pasa lo mismo con aquellos que optar por el Bachillerato de Artes Plásticas, no tienen por qué saber dibujar", comparan.

Una de las alumnas, al piano. / Victor Garrido

De esta formación destacan su carga práctica. "Al ser pocos alumnos, se puede trabajar mejor con ellos", valoran. Y es una buena opción para aquellos que estudian en el Conservatorio "porque pueden convalidar más asignaturas que en otro Bachillerato", explican.

De cara al curso que viene, están más que satisfechos con las expectativas. "Vamos a duplicar el alumnado y seguirá creciendo, porque es una vía muy buena para estos estudiantes que, además, son excepcionales", subrayan.