La patronal zamorana destaca el "legado imborrable" de Francisco Manuel Abollo, expresidente de la CEOE

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Zamora (CEOE Zamora) ha manifestado públicamente "su más profundo pesar y su dolor" ante el reciente fallecimiento de Francisco Manuel Abollo López, quien fuera presidente de la entidad entre los años 1989 y 1993. "Con su pérdida, el panorama empresarial zamorano despide a un líder histórico, un empresario recordado por su carácter idealista y su entrega incondicional al progreso de la provincia", declaran desde la organización.

Francisco Abollo capitaneó la cuarta etapa institucional de la patronal zamorana en un contexto socioeconómico "complejo", recuerdan. Durante su mandato, centró todos sus esfuerzos en la consolidación de la representatividad de la organización y se convirtió en una "voz firme y decidida" en la defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas locales frente al centralismo.

Bajo su liderazgo, CEOE Zamora experimentó un impulso decisivo a través de líneas de actuación que sentaron las bases del asociacionismo actual. En concreto, la consolidación del asociacionismo, puesto que fomentó de forma activa la integración y cohesión de nuevos sectores productivos bajo el paraguas de la organización provincial. Asimismo, se enfocó en la defensa del tejido empresarial, liderando con valentía históricas reivindicaciones enfocadas en la mejora de las infraestructuras de la provincia de Zamora y en la consecución de mejores condiciones de financiación para los empresarios locales.

Abollo también destacó por su apuesta por el diálogo social en tiempos de crisis, sentando las bases institucionales para las negociaciones con los sindicatos, "demostrando una enorme capacidad de consenso y buscando siempre la paz social en un periodo especialmente delicado de reconversión y crisis económica en la región", indican desde la CEOE de Zamora.

Por todo ello, la actual dirección, en representación de todas las empresas, autónomos y asociaciones integradas, quiere ensalzar "su buen hacer, su talante dialogante y su visión de futuro, cualidades que dignificaron la figura del empresario zamorano".

"En estos momentos de profunda tristeza, la organización quiere hacer llegar su más sincero pésame, su afecto y todo su apoyo a la familia, amigos y allegados de Francisco Abollo, compartiendo el orgullo de haber contado con su guía en la historia de nuestra patronal. Descanse en paz", expresan.