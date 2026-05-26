La moda sostenible se reivindica con una jornada festiva en Zamora

Visibilizar la reutilización, la recogida y el tratamiento de la ropa usada es el objetivo del Día de la Moda Re que se celebrará en Zamora el sábado 30 de mayo. Jornada para "poner en relieve todo el trabajo que desarrolla Caritas Diocesana de Zamora, no solo a favor de las personas que más lo necesitan, sino en este caso, a favor de la inserción social a través de sus empresas con un mecanismo tan sumamente interesante como es el mecanismo de la economía circular", apreció el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

Puesta en valor del proyecto de Moda Re que desarrolla Cáritas de Zamora para aprovechar lo que otras personas ya no usan y desechan. Iniciativa dedicada a la recogida, tratamiento y reutilización de ropa usada, lo que contribuye a la reducción de residuos textiles. Además de su impacto medioambiental, el proyecto destaca también por su dimensión social, ya que genera empleo para personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Productos a los que se da una segunda vida en la tienda de la calle de San Torcuato. "Se ha ocupado uno de los locales que estaba cerrado y se ha conseguido generar más actividad y dinamismo económico", comentó Gago.

Apuesta por dar mayor notoriedad a la moda sostenible que va en consonancia con la estrategia de la concejalía de realizar actividades que pongan en valor el comercio de proximidad y generar ambiente en las calles.

David Gago e Ignacio Enríquez durante la presentación del evento. / José Luis Fernández / LZA

La Plaza Mayor será el gran escenario en el que se desarrollará la fiesta. El programa comenzará a las 11.00 horas con hinchables y talles de globoflexia para los niños y niñas. A las 12.30 horas, el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca amenizará el espacio en el que habrá stands en los que se dará a conocer las actividades de Cáritas, haciendo hincapié en la situación de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión que sufren muchas personas mayores. Además, habrá un stand "vinculado al voluntariado, para aquellas personas que se acerquen por allí y quieran prestar su tiempo dedicado a los más desfavorecidos", añadió el director de Cáritas, Ignacio Enríquez.

El evento continúa con una parada solidaria para comer una hamburguesa, donada por Moralejo Selección, al precio de 5 euros junto a la que también se dará un botellín de agua.

Tras la pausa para recargar fuerzas, la fiesta continúa con Rumba Ibérica y Xfitos Rock Band. Agrupaciones zamoranas que pondrán el broche final a la cita que servirá de importante espacio de encuentro para "dinamizar el tejido social y empresarial de la ciudad, creando comunidad y sensibilizando a la ciudadanía sobre modelos de consumo más sostenibles y solidarios", tal y como subrayó Enríquez.