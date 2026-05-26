La indignación de una diabética por llevar dos años esperando una cita con el endocrino en Zamora: "Esto es una vergüenza"

Una zamorana se ha desahogado en la red social Facebook publicando un comunicado para expresar públicamente su "indignación" por la situación que está viviendo con la sanidad pública en Zamora. "Llevo dos años esperando una cita con el endocrino. Esto es una vergüenza", comienza el texto.

Esta zamorana es diabética tipo 1 y afirma tener el azúcar descontrolado. "No estamos hablando de una simple revisión, estamos hablando de una enfermedad que necesita seguimiento médico constante y especializado", explica en su comunicado publicado en un grupo de Facebook.

"Lo más vergonzoso", añade, es que la han llamado dos veces para darle cita y en las dos ocasiones se la han anulado el mismo día que tenía que acudir a la visita con el especialista. "Dos veces. Después de dos años esperando", recalca esta zamorana.

Más de 70 usuarios de esta red social han comentado su publicación. Algunos de ellos recomendándole acudir a una consulta privada, pero esta zamorana manifiesta que no tiene por qué pagarse un endocrino privado "para recibir una atención que me corresponde por derecho".

El final del comunicado es una reivindicación por una sanidad pública de calidad: "Trabajo y pago mis impuestos como cualquier otra persona precisamente para tener acceso a una sanidad pública digna. La situación es lamentable y cada vez somos más personas abandonadas por un sistema que debería cuidarnos, no ignorarnos", concluye.

Una zamorana le ha recomendado a esta usuaria ponerse en contacto con la oficina del paciente en Valladolid, y no poniendo una queja en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. "Las quejas, en el lugar adecuado. Aquí (en Facebook) solo sirven para desahogarse", confiesa otra mujer. Mientras, otra reflexiona que habría que unirse a los médicos en huelga "para mejorar la situación".

Con respecto a las consultas privadas, otra usuaria opina que "no tiene por qué pagarlo, pero cuando la salud está en juego, lo justo o lo injusto pasa a un segundo plano. Paga un endocrino privado y te quedarás más tranquila", concluye.