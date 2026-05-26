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Herida una mujer en un accidente de tráfico en Puerta Nueva

El suceso ha tenido lugar cerca del centro de salud

Paso inferior de la calle Puerta Nueva bajo la avenida de Portugal. | CEDIDA

Paso inferior de la calle Puerta Nueva bajo la avenida de Portugal. | CEDIDA

O. C.

Una mujer de 70 años ha resultado herida a las 10.56 de la mañana de hoy, 26 de mayo, tras ser atropellada por un turismo en Zamora capital.

El incidente tuvo lugar en la calle Puerta Nueva, justo al lado del centro de salud. Se ha dado aviso a la Policía Municipal, a la Nacional y al Sacyl, que ha atendido a la afectada.

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