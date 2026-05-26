Expositores de Suiza, Colombia, Japón y Reino Unido se suman a la feria Fromago, que añade un nuevo túnel del queso

Suiza, Colombia, Japón y Reino Unido se suman a Portugal, Francia, Holanda e Italia ampliando la presencia de expositores internacionales que estarán en la tercera edición de Fromago Cheese Experience. La cita quesera sigue añadiendo participantes a menos de cuatro meses de su celebración en la ciudad de Zamora. Con más de 300 expositores confirmados, alrededor de 400 stands y un 98% de ocupación, la única zona aún abierta es la internacional, reservada deliberadamente para reforzar la presencia extranjera.

Datos que avalan la consolidación de la cita y que daba a conocer la presidenta de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), Sara Fregreneda, durante la presentación de la feria en el Espacio Q-Bo del Edificio La Granja, en Valladolid. «Ya no es una feria nacional, es una feria internacional consolidada y posicionada», corroboró el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez.

Presentación en Valladolid que supone la segunda parada de la gira "Camino de Fromago" para promocionar la feria quesera que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre de 2026. De este modo, tras Oviedo y Valladolid, la ruta continuará en Silleda, Madrid, Oporto, Braganza y Salamanca.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante la presentación de la feria Fromago en Valladolid. / Cedida / LZA

"Todo castellano y leonés, por lo menos una vez en su vida, tiene que peregrinar a Fromago en Zamora", subrayó Faúndez. Peregrinaje por más de dos kilómetros de feria al aire libre en el extraordinario casco histórico de la ciudad, dando la oportunidad de disfrutar de siete zonas gastronómicas, además de varios escenarios en los que se desarrollarán catas y maridajes. Programa que se completa con otras actividades como ponencias profesionales y conciertos con acceso gratuito para todos los visitantes.

Durante su intervención, el dirigente zamorano destacó el trabajo de la Fundación Eilza como entidad organizadora y su impulso en estas tres ediciones para dejar de ser un proyecto ilusionante a una cita de referencia internacional. "Zamora será del 17 al 20 de septiembre la capital europea del queso" gracias a una feria que también es "un homenaje a la industria y al medio rural de la provincia y de Castilla y León", pronunció Faúndez. En este sentido, quiso reconocer expresamente la labor de los ganaderos que sostienen y dinamizan el medio rural zamorano y de las industrias queseras asentadas en el territorio que "están creciendo porque lo están haciendo bien".

La presidenta de Eilza, Sara Fregeneda, durante la presentación de la feria Fromago en Valladolid.d / Cedida / LZA

Feria que aúna "calle, diversión, gastronomía, cultura y negocio" y que requiere de "seguir el camino" de trabajo iniciado entre todos. "Si seguimos trabajando así será la capital mundial del queso", auguró el presidente de la Diputación.

Novedades de la feria

El primer Concurso Nacional a la Mejor Tarta de Queso de España será una de las grandes novedades de la Feria Internacional del Queso Fromago, pero no la única. La presidenta de Eilza, anunció que habrá un cuarto túnel del queso dedicado a los quesos ganadores de los Premios Cincho. Novedad que ofrecerá un espacio atractivo que se añade a los túneles de degustación de quesos: internacional, nacional y europeo.

Fromaja, la mascota de la feria, en la presentación de Fromago en Valladolid. / Cedida / LZA

Asimismo, está previsto un apartado especial para realzar la presencia de oficios tradicionales como las hilanderas. Mientras que en el plano profesional, Fregeneda subrayó el refuerzo de las misiones comerciales inversas en colaboración con el ICE de la Junta y la Cámara de Comercio de Zamora, con el objetivo de alcanzar los cincuenta compradores.

Premios Cincho

Fromago 2026 volverá a acoger la entrega de los Premios Cincho. Certamen convocado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que alcanza este año su duodécima edición, consolidándose como uno de los concursos queseros más prestigiosos del mundo. Las catas a ciegas del jurado, compuesto por 66 profesionales procedentes de una decena de países, se celebrarán la próxima semana en Tordesillas, mientras que la entrega de premios se realizará durante la Feria Internacional del Queso de Zamora.

Datos que resaltó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante su intervención en la presentación. Asimismo, confirmó que la Junta ha duplicado su aportación económica a la feria respecto a la edición anterior hasta alcanzar los 242.000 euros con el objetivo de "reforzar la proyección nacional e internacional de este evento como gran escaparate del sector quesero y agroalimentario de la Comunidad".

La consejera María González Corral durante su intervención en la presentación de la feria Fromago en Valladolid / Cedida / LZA

"Fromago representa la fuerza de Zamora y de un sector esencial para Castilla y León, ligado a la ganadería, al medio rural y a la industria agroalimentaria", declaró la consejera, quien recalcó que la feria "se ha consolidado en muy poco tiempo como referente en torno al queso".

González Corral apreció que la Comunidad en su conjunto es "una potencia láctea y quesera de primer nivel", siendo la primera de España en producción de leche de oveja, la segunda en leche de vaca y la sexta en leche de cabra. En este punto, recordó que la industria láctea representa el 18% del negocio agroalimentario de Castilla y León, generando alrededor de 3.000 millones de euros anuales, manteniendo más de 6.100 empleos en 141 empresas.

Seis figuras de calidad vinculadas al queso

Uno de cada tres quesos que se producen en España se elabora en Castilla y León. Territorio que lidera además las exportaciones nacionales de queso. "En 2025, las exportaciones superaron las 47.000 toneladas por valor de más de 235 millones de euros, lo que supone el 27% del total nacional", precisó González Corral.

Presentación de la feria Fromago en Valladolid. / Cedida / LZA

Cifras que realzan la celebración de la feria en Zamora que pone además en valor las seis figuras de calidad vinculadas al queso con las que cuenta Castilla y León: la DOP Queso Zamorano; las IGP Queso Castellano, Queso de Valdeón, Los Beyos y Queso de Burgos; así como la Marca de Garantía Queso Arribes de Salamanca.

Por ello, la consejera recalcó el "compromiso firme" de la administración regional con el evento impulsado por la Diputación de Zamora y la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas.