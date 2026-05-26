Futuro cuartel militar en Toro
Defensa licita el edificio de tropa de Monte la Reina (Zamora) por 9,6 millones
Se trata de dos edificios de tres alturas para alojar a los soldados
La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste del Ministerio de Defensa ha sacado a licitación la construcción de los edificios de alojamiento logístico de tropa y transeúntes, una importante dotación para el futuro cuartel militar de Monte la Reina, en Toro, por 9,6 millones de euros.
El proyecto de construcción, redactado por el capitán ingeniero Eugenio Simón Chica, consiste en la construcción de dos edificios de nueva planta que se corresponden a la tipología residencial público, compuesto de tres plantas sobre rasante, destinado al alojamiento de tropa destinada en las unidades alojadas en el Acuartelamiento de Monte la Reina, así como para personal transeúnte que deba alojarse en la instalación.
El nuevo acuartelamiento prevé hasta siete edificios de este tipo, que estarán situados en la parte sur del recinto, aunque es de prever que se vayan construyendo por fases, a medida que la instalación militar vaya ganando efectivos.
Se trata de una inversión prevista en tres anualidades, con el grueso del gasto para 2027. Es un nuevo paso para que Monte la Reina pueda echar a andar. El Ejército de Tierra ha avanzado notablemente en la redacción de los proyectos y está llevando a cabo ya las licitaciones y adjudicaciones de las obras necesarias para que el nuevo cuartel pueda empezar a funcionar.
Fundamentalmente, se trata de contar con los cerramientos necesarios, la urbanización y servicios básicos, las instalaciones de seguridad y los edificios primordiales, tanto para tropa como para mandos, además de las infraestructuras para albergar los vehículos y material del futuro cuartel.
Son, básicamente, las actuaciones necesarias para que se pueda poner en marcha el acuartelamiento, en tanto que las dotaciones menos prioritarias, como las deportivas o la piscina, tendrán que esperar a una segunda fase.
Los procesos de licitación han tomado una velocidad de crucero importante, y de hecho son multitud los contratos que están saliendo a la luz en los últimos meses. Algunos de ellos, por cierto, recurrido en sus pliegos por la Cámara de Contratistas de Castilla y León, lo que está retrasando su puesta en marcha, al tener que someterse a recursos y en su caso a la nueva redacción de las bases de contratación. No obstante la cadencia de licitaciones hacen suponer que no están existiendo restricciones presupuestarias para llevar a cabo el futuro acuartelamiento.
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