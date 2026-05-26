¡Cuidado con el timo de la siembra! Nuevo intento en un supermercado en Zamora

Este pasado fin de semana ha tenido lugar en Zamora capital un nuevo intento del timo de la siembra en el parking de un supermercado. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha detallado que la víctima se dio cuenta y quedó en tentativa.

¿En qué consiste este timo? El objetivo es claro: robar el bolso, el teléfono móvil o cualquier objeto de valor que se deja en el interior del coche cuando el propietario baja del mismo. Para ello, suelen "trabajar" dos delincuentes coordinados. El primero arroja algo en el suelo (dinero, unas llaves...) para llamar la atención del conductor o bien le avisa de que tiene una rueda pinchada, o un golpe, o cualquier otro aviso que pueda provocar un despiste.

"En ese momento bajamos del coche de forma precipitada, y es cuando el segundo delincuente aprovecha para abrir el vehículo, entrar y robar lo que tenemos dentro", detalla Blanco.

Por ello, recuerda la importancia de bloquear el coche, de no dejar ventanas abiertas, de vigilar bien las pertenencias de valor y de "desconfiar de la amabilidad excesiva de un desconocido que insiste en que veamos algo fuera del coche de forma exagerada".

Y, en caso de ser víctimas de este tipo de timos, remarca la importancia de llamar a la Policía o a la Guardia Civil.