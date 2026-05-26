Confirmado: Panorama actuará en Zamora en San Pedro 2026

La prestigiosa orquesta Panorama actuará en Zamora el lunes 22 de junio con motivo de las ferias y fiestas de San Pedro 2026. Así lo ha confirmado el concejal de Promoción Económica encargado también del área de Fiestas, David Gago, a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

A menos de un mes del inicio de los festejos, el Ayuntamiento de Zamora se guardaba un as en la manga a espera de la confirmación del grupo, que finalmente actuará en la capital de provincia.

Programa

Las fiestas patronales de Zamora se prolongarán durante once jornadas y arrancarán el viernes día 19 de junio con la actuación de la Renovation Experience de Ricky Galende, para concluir el lunes 29 de junio con los tradicionales fuegos artificiales.

Entre las actuaciones musicales que se espera congreguen a mayor cantidad de público figura la recién confirmada orquesta Panorama (22 de junio) y el concierto multitudinario de París de Noia, que actuará el jueves 25 de junio en la avenida de la Feria.

Los grupos locales también tendrán protagonismo especial en San Pedro, según desveló Gago. Como novedad, este año se sumará un cuarto escenario a los tres ya existentes de bandas zamoranas y solistas de la tierra, el San Pedrito en la plaza de Maestro Haedo; el Campeche en la plaza de la Constitución; y el Cuzo, en la plaza de Castilla y León. Se trata del escenario, el Majo, que se instalará en la plaza de la Marina.

Bandas zamoranas

En esas cuatro plataformas reservadas para grupos locales se contará con más de cuarenta bandas zamoranas, "lo que supone un aumento muy importante", subrayó Gago, que explicó que al salvar los "elevadísimos cachés" de grandes artistas del panorama nacional han logrado multiplicar hasta por cuatro las actuaciones de grupos zamoranos.

Otra de las novedades de este año es la de trasladar una de las grandes verbenas que se celebran en la plaza Mayor a los barrios. En esta ocasión, como primera experiencia, será el barrio de Pinilla el que vaya a disfrutar de esa actuación musical, que se ha programado para el domingo día 21 en la zona del barrio más próxima al Puente de Hierro.

La filosofía es que las ferias y fiestas de San Pedro sean "muy populares, muy de calle", algo por lo que se apuesta en los últimos años y que ya está dando sus frutos.

Feria de Día

Prueba de ello es que, según ha avanzado Gago, la Feria de Día, que permite la instalación de casetas hosteleras, ha recibido este año un mayor número de solicitudes que en ediciones anteriores e incluso se batirá un récord de esa vertiente que da ambiente festivo y recuerda en las calles que son las fiestas patronales de la ciudad: "Tenemos la sensación de que cada vez las fiestas de San Pedro son unas fiestas más atractivas para la gente, sale más gente a la calle y eso los hosteleros lo están notando, y por eso están también solicitando tener barras y tener casetas de calle", ha explicado David Gago.