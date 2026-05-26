Cuando la Concha viste de pasión y La Hiniesta abre el alma

El traje rojo pasión de la Virgen de la Concha inundó las calles de Zamora el Lunes de Pentecostés a las 9.15 horas tras salir de la iglesia de San Antolín, cuando los más devotos y madrugadores dejaron sus casas para asistir a la Misa de romeros de las 8.00 horas. Finalizada la misa, una lluvia de confeti rodeó a la virgen en su camino hacia la iglesia de San Lázaro, donde se entonó la Salve a la Virgen del Yermo. La comitiva continuó hacia la Cruz del Rey Don Sancho, momento en el que se rezó el responso y la virgen fue despojada del hijo de María hasta antes del reencuentro. Serían las 11.00 horas cuando la procesión se detuvo, poco antes de entrar al pueblo, para rezar la Salve. Último giro a la derecha antes de atravesar la última recta de acceso a La Hiniesta.

La Hiniesta y Zamora se dan la mano para celebrar el Lunes de Pentecostés / Víctor Garrido

“¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Coooncha!”, cantaban los romeros mientras el pueblo recibía con los brazos abiertos a la virgen. Una estampa especial en la que la iglesia de Santa María la Real hacía acto de presencia asomando al fondo del paisaje. Fue entonces cuando ondearon los pendones ante la expectante mirada de los miles de presentes que se colocaron a los laterales del evento. Tras el simbólico acto, Ricardo Casas, alcalde de La Hiniesta, y Francisco Guarido, alcalde de Zamora, realizaron el tradicional cambio de bastones de mando municipal para recuperar sus símbolos de Alcaldía tras el intercambio previo en la Rogativa de San Marcos. Además, se fundieron en un cordial abrazo en la que fue la penúltima visita de Guarido como alcalde de Zamora al pueblo: «Es una tradición que debe seguir con el paso de los años. Gobierne quien gobierne y esté quien esté en los ayuntamientos», recalca Paco.

«Es una tradición que debe seguir gobierne quien gobierne en los ayuntamientos» Francisco Guarido — Alcalde de Zamora

Junto a él, en todo momento, Pablo Novo, concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora y cabeza de lista de Izquierda Unida de cara a las elecciones municipales de 2027. Además, entre los presentes destacaron otras figuras políticas como David Gago, concejal de Promoción Económica y candidato a la alcaldía desde el PSOE; Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, y Víctor López de la Parte, vicepresidente primero de la misma institución, habiendo incluso, estos dos últimos, cargado con la virgen durante unos instantes del trayecto.

A pesar de las altas temperaturas, los cofrades de la Virgen de la Concha cumplieron por 736ª vez el tradicional trayecto desde la iglesia de San Antolín hasta la de Santa María la Real: “Es el día más grande del año para La Hiniesta”, dijo orgulloso Ricardo Casas, alcalde del municipio. “Ya tuvimos el año pasado muchísimo calor y este no esperábamos tanto. Pero bueno, mejor esto que no que llueva”, señaló positivo.

La segunda romería más antigua de España es algo más que un dato. La celebración del Lunes de Pentecostés es el abrazo entre dos pueblos hermanos que desemboca en la tradición, la emoción, la música y la generosidad de los piñoneros: “Es una jornada sobre todo de encuentro. El pueblo de La Hiniesta y el pueblo de Zamora se unen. Es un signo muy importante para la provincia, y ojalá lo fuese para el mundo, que en vez de estar en guerra estuviésemos celebrando”, reflexionó Casas.

Tras la ceremonia religiosa, los visitantes se fueron reubicando por el pueblo en busca de una sombra o un hueco en la barra para saciar la sed. Las calles de La Hiniesta se llenaron de familias y amigos que, al ritmo de una charanga o en torno a un tupper, pasaban el día rodeados de los suyos, al menos, hasta las 17.00 horas, cuando los extranjeros procedentes de Zamora tuvieron que hacer el camino de vuelta, dejando a sus hermanos disfrutar del resto de la tarde. Por lo menos, hasta el año que viene, cuando Zamora y La Hiniesta vuelvan a reencontrarse tal y como lo siguen haciendo sus vírgenes.