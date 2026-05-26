El comercio local zamorano gana en fidelidad, pero urge de mayor oferta

El comercio de proximidad mantiene todavía un importante respaldo social en Zamora, pero la ciudadanía empieza a percibir signos claros de desgaste, limitaciones en la oferta y dificultades de adaptación a los nuevos hábitos de consumo. Esa es una de las principales conclusiones que arroja el diagnóstico incluido en el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Comercio Local y de Proximidad de Zamora en el que trabaja la concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, que dirige David Gago.

Una mujer pasa por delante de una tienda en la calle San Torcuato. | VICTOR GARRIDO

El informe, elaborado por la firma de consultoría Ikei, se ha realizado a partir de análisis técnicos y encuestas a hogares de Zamora con el fin de conocer los hábitos de compra de las personas residentes en la capital. Investigación de la que se extrae que los zamoranos siguen comprando mayoritariamente en la ciudad, valorando especialmente la cercanía y el trato personal del pequeño comercio, pero consideran que la oferta comercial actual resulta insuficiente y poco competitiva frente a otras alternativas.

Según las encuestas, el 92,3% de la población que pertenece al grupo de edad comprendido entre los 18 y 44 años compra de manera cotidiana en Zamora, mientras que un 7,7% lo hace de manera esporádica. En el rango de 45 a 59 años, el porcentaje de compradores habituales aumenta al 95,8%, con un 4,2% de compras esporádicas. El grupo de mayores de 60 años destaca con un 100% de compras cotidianas. Por género, el 92,3% de los hombres y el 100% de las mujeres realizan sus compras de forma cotidiana en Zamora, evidenciando una notable constancia en las preferencias de compra local, especialmente entre las mujeres y los mayores de 60 años.

Por productos, la mayoría de los encuestados, prefieren comprar artículos de alimentación y del hogar en los supermercados y autoservicios de la ciudad, seguido de tiendas de barrio. En otras categorías, las preferencias varían significativamente. Para moda, calzado y complementos, el 87,5% de los consumidores compra en las grandes superficies de Zamora mientras que, en la categoría de salud, el 98,8% prefiere las tiendas de barrio. En cuanto a la telefonía y electrónica y los artículos deportivos se compran mayormente en las grandes superficies de la ciudad, mientras que los libros y juguetes se compran principalmente en tiendas de barrio.

Para el 77,5% de la población de Zamora, la proximidad y cercanía de los establecimientos es el factor más importante a la hora de realizar sus compras, seguido para casi el 60% de los encuestados de la atención y disposición del personal. Mientras que el 43,8% resalta la confianza. Desde una perspectiva de edad y género, la cercanía de los establecimientos y la atención y disposición del personal son los dos aspectos más relevantes para el conjunto de la población. No obstante, según el perfil, el tercer factor predominante es diferente. De este modo, el grupo de edad comprendido entre los 18 y los 44 años y las mujeres priorizan la relación calidad-precio, mientras que las personas mayores de 45 años y los hombres prefieren la confianza.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la satisfacción de la ciudadanía con el comercio de proximidad de Zamora es buena, con una puntuación media de 3,6 puntos sobre 5. Por edades, tanto los grupos de edad entre 18 y 44 años como el grupo de edad entre 45 y 59 años tienen una puntuación media de 3,5, ligeramente inferior a la media total, mientras que el grupo de mayores de 60 años presenta una puntuación de 3,7. En términos de género, las mujeres también cuentan con una puntuación media que supera ligeramente a los hombres. Por tanto, los mayores de 60 años y las mujeres son los grupos que muestran niveles de satisfacción más altos.

No obstante, el informe revela uno de los grandes problemas detectados por la ciudadanía referido a la sensación de que Zamora tiene una oferta comercial limitada. De hecho, la oferta comercial aparece como el aspecto peor valorado. Esta percepción resulta especialmente significativa porque convive con una valoración positiva de otros elementos urbanos que motivan la compra en el comercio de proximidad como son la seguridad, la accesibilidad o la iluminación de la ciudad. Es decir, el problema no parece estar especialmente en el entorno urbano, sino en la capacidad del comercio zamorano para responder a las nuevas demandas de los consumidores.

Compra online

El estudio identifica además una transformación progresiva de los hábitos de compra. Aunque la mayoría de los ciudadanos sigue apostando por establecimientos físicos, cuatro de cada diez consumidores ya realizan compras por Internet. De hecho, el 41,3% de la población encuestada afirma haber realizado alguna compra por internet en los últimos seis meses. En cuanto a su evolución, en términos generales, el nivel de compra realizada por internet por la población de Zamora se ha mantenido similar con respecto al año anterior. Desde una perspectiva de edad, destaca la población mayor de 60 años, dado que el 100% de las personas encuestadas ha mantenido el nivel de compras realizadas a través de Internet. En contraste, el grupo de edad comprendido entre los 18 y 44 años presenta una mayor variabilidad, con un 20% que ha incrementado sus compras online.

Entre los productos más populares a la hora de comprar por Internet se encuentran los libros y la electrónica, según afirman el 54,4% de los encuestados, seguidos de la ropa, el calzado y los complementos. Entre las tres principales motivaciones a la hora de comprar por Internet, los consumidores aducen en primer lugar la falta de oferta en Zamora, seguido por la posibilidad de comparar productos y precios y la comodidad de recibir el pedido en casa o en un punto de recogida.