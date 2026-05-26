"Las cocinas de Gaza" se presenta este jueves en Zamora

Finaliza el ciclo de autores palestinos con la presentación de “Las cocinas de Gaza”, un libro de recetas, historia cultural y conversaciones en los fogones, este jueves 28 de mayo, a las 19.00 horas, el Centro Cultural de La Alhóndiga. Se trata de una de las obras más conocidas de Ediciones de Oriente y del Mediterráneo y contará con la presencia de las autoras Maggie Schmitt y Laila El-Haddad, esta última a través de conexión por Internet.

Con este libro, finaliza el ciclo que ha traído a Zamora numerosas obras y autores palestinos, organizada por la propia editorial, con la colaboración de la Librería Robespierre de Pozoantiguo y el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, con el fin de acercar la realidad actual de Palestina, pero también así su vida cotidiana y su cultura.

"Las cocinas de Gaza" es el fruto de un trabajo de campo realizado en 2010 en esta región de Palestina conocida como la franja de Gaza, hoy prácticamente destruida, que realizaron sus dos autoras recorriendo de casa en casa las cocinas y sobre todo hablando con las mujeres, indiscutibles protagonistas del espacio doméstico, desde donde han practicado una resistencia vital. El libro es una mezcla de conversaciones, recetas, historia cultural, política y de supervivencia de este país.

La obra, reeditada nuevamente por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, incluye una presentación de la directora de Unrwa (Organización de Naciones Unidas para los Refugiados) en España y de las dos autoras, y constituye ya un registro cultural de la vida cotidiana en las casas y cocinas que siguen regentando las mujeres y que hoy, tras la destrucción y pobreza a que ha sido llevada Gaza, cobra un valor aún mayor. Tal y como se explica en la introducción del libro, el trabajo de campo realizado permite documentar para los propios habitantes tradiciones culinarias que no pueden ser transmitidas a las generaciones más jóvenes porque las familias no tienen los medios necesarios para hacerlos.

Como ocurre con la cocina española y otras muchas, la palestina es un claro reflejo de su historia y se ha visto influenciada por las culturas y civilizaciones que se asentaron en esa región. Y además de la influencia turca, la de Egipto y otros países cercanos, su situación como enclave de la ruta de las especias desde Arabia al Mediterráneo ha dejado una importante huella en sus cultivos y en los sabores de sus platos.

Pero las autoras no solo visitaron las cocinas, también recorrieron las granjas, muelles pesqueros y puestos del mercado con el afán de documentar las vidas cotidianas de la gente desde abajo y “entender cómo se sostienen las vidas y se perpetúa la cultura”.

Laila El-Haddad es escritora, activista y conferenciante. Autora de Gaza Mom: Palestine, Parenting and Everything in Between (2010) y coeditora de Gaza Unsilenced (2015). Hija de una familia palestina de Gaza, se crio en Kuwait y actualmente vive en Estados Unidos.

Maggie Schmitt es escritora, traductora e investigadora. Participante en diversas iniciativas de investigación y documentación, es además activista y feminista. Actualmente, vive en un pueblo de Segovia.

Acompañando a las dos autoras el jueves en La Alhóndiga estarán también la editora, Inmaculada Jiménez Morell, y el librero zamorano, Roberto Pérez Domínguez.