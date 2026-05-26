"La clave ha sido mantener la base del negocio y evolucionar"

¿Qué significa para usted representar hoy la tercera generación del negocio?

La verdad es que es un orgullo. Yo empecé en 2008, la tercera generación, algo bastante complicado. Para mí es un orgullo, es algo familiar, estoy muy contento.

Desde que empezó en ese 2008 ¿tenía claro qué quería cambiar o mantener del negocio familiar?

Yo estaba estudiando Diseño de Interiores y no tenía nada claro. Un día me dijo mi padre se jubilaba y tenía intención de cerrar el negocio. Y un amigo me animó a intentarlo. Desde ese momento, cogí las riendas y empecé cambiando desde la primera estantería del almacén. Y fui conquistando el terreno. Hasta que llegué a la planta de abajo. Y una vez allí, lo lógico, desmontas una estantería y a la semana siguiente la vuelves a montar. Porque la manera de trabajar de mi padre, era distinta.

¿Qué supone para usted un reconocimiento empresarial en la ciudad de Zamora, como el que le otorga CEOE, al Mejor Comercio?

La verdad es que me hace una gran ilusión. Nunca había pensado tal circunstancia hasta que ha llegado. Y no lo esperaba, no contaba con ello. Estoy muy contento por poderlo festejar con mi familia. Justo esa fecha es la fecha que falleció mi padre hace un año. Eso es emocionante, creo que no hay mejor homenaje para él. Mi padre fue un hombre que era de trabajar, trabajar, trabajar.

¿Siente que este premio reconoce ese trabajo y lo que es el legado que dejaron tanto tu abuelo como tu padre?

Sí es un reconocimiento a nivel familiar. A mis abuelos, mis padres y ahora nosotros.

¿Qué le enseñó su padre sobre estar detrás de un mostrador y tratar con la gente?

La constancia, el día a día, la humildad, los horarios, respetar los horarios, muchas cosas. Muchos valores muy básicos, pero que con el tiempo te vas dando cuenta que, si no respetas eso, el resto no va a funcionar. Y, al principio, cuando te los dicen piensas, bueno por un día que no vaya, no pasa nada, pero no es cierto, es importante la constancia.

Y cuando echa la vista atrás, ¿qué valores cree que han permitido que Santiago Textil siga vivo después de tantos años?

Mantener lo que te ha ido dando antes y evolucionar, ir actualizando. Que lo de antes te valga para mantenerte ahora e ir evolucionando e intentando que haya un cambio a lo que va siendo tendencia.

¿Cómo se consigue modernizar un comercio tradicional sin perder esa esencia de una tienda de toda la vida?

A ver, al principio mi abuelo montó el negocio de tejidos, era "Santiago". Luego con mi padre pasó a ser "Confecciones Santiago"; y ahora es "Santiago Textil". Esa es la evolución del negocio. Al principio, venían las piezas, lo que era el tejido. Después, una vez que hay sastres, compraban y ya empezaban a vender la prenda confeccionada. Y ahora “Santiago Textil” ya es más personalizado. Lo cierto es que sigo teniendo las cortinas de puerta de toda la vida, de los pueblos. Pero seguimos evolucionando hacia la personalización de las prendas, manteniendo las bases del negocio. Hemos tenido que evolucionar.

¿La clave ha sido saber adaptarse a los cambios que vienen impuestos por el paso del tiempo?

Por supuesto. Si te quedas anclado en el paso es imposible continuar. El siguiente paso es ahora todo lo que tiene que ver con redes sociales, internet. Como no estemos ahí, mal vamos.

Aun así, desde el comercio tradicional es fundamental ese trato cercano con el cliente en una época marcada, como dice, por promoción y venta on-line, grandes superficies. ¿O no?

Totalmente. Al final lo que mantiene la base del negocio es esa primera generación o esa segunda, gracias a la cual te sigue viniendo el cliente, porque confía en ti. Eso te da la oportunidad de dar un paso más a esta tercera generación y poder evolucionar.

¿Considera que el comercio local también puede ayudar a difundir el patrimonio cultural de la zona?

Sí claro. Mi abuelo vino de Gallegos del Río a Zamora y siempre confió en toda la provincia y daba sus préstamos. Ahora contribuimos de otra manera, con nuestros artículos personalizados para la provincia. Yo me encuentro muy identificado con mi abuelo en este aspecto. Ahora estoy dando a la provincia artículos para los pueblos, un nicho de mercado donde no llegan todos los comercios, hay que hacer algo diferente. Siempre hemos puesto en valor Zamora, desde el principio. Ahora con nuestros artículos personalizados no solo ponemos ese plus para los zamoranos sino para lo que están fuera y los valoran de verdad. Nosotros vamos a seguir creando más artículos relacionados con Zamora y los pueblos de Zamora y valorando lo nuestro. Para septiembre vamos a comenzar con artículos de las mascaradas de la provincia, tan importantes para nuestro patrimonio.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los jóvenes que dudan si continuar o no con un negocio familiar?

Es verdad que a todo hay que dedicarle tiempo y constancia, pero si hay ilusión se puede conseguir. Este es nuestro caso.

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