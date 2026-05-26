La carga física y emocional de los cuidadores familiares, en el foco de Zamora Sí.

“Muchas personas deciden cuidar a sus familiares porque quieren acompañarlos dentro del hogar y porque así se lo dicta el corazón. Pero esa decisión no elimina el impacto que esta dedicación tiene sobre muchos aspectos de su vida cotidiana. Hablamos de conciliación, salud mental, tiempo personal, desgaste emocional y otras necesidades que deben ser tenidas en cuenta”, dice Rocío Ferrero, concejala de Zamora Sí.

Los cuidadores sostienen una parte esencial de la atención a la dependencia dentro del entorno familiar y, sin embargo, su realidad continúa muchas veces fuera del debate público. Desde el grupo municipal Zamora Sí consideran necesario "avanzar en escucha, visibilización y medidas concretas de apoyo hacia quienes asumen esta labor diaria".

Con este objetivo, la formación ha mantenido una reunión con Azacuefa, Asociación Zamorana de Cuidadores en el Entorno Familiar y Amigos, para conocer de primera mano las necesidades detectadas por la entidad y recoger aportaciones que puedan trasladarse al ámbito institucional. Zamora Sí recuerda además que "esta cuestión ya formó parte de su trabajo durante la tramitación de los Presupuestos Municipales de 2026", cuando presentó una enmienda orientada al apoyo municipal a cuidadores familiares de personas dependientes, finalmente no incorporada por el equipo de gobierno.

Durante el encuentro, la asociación trasladó la carga física y emocional que asumen muchas personas cuidadoras, el impacto sobre la conciliación, la salud mental o el tiempo personal y la sensación de falta de escucha hacia quienes viven esta situación diariamente.

Asimismo, la reunión sirvió para "compartir experiencias y medidas implantadas en otros municipios y ciudades", tanto las trasladadas por Azacuefa como las analizadas previamente por Zamora Sí, orientadas al apoyo y acompañamiento de las personas cuidadoras. Zamora Sí considera que estas experiencias, entre las que se incluyen programas de respiro familiar, apoyo emocional y psicológico, formación específica, y herramientas de información y acompañamiento, merecen ser estudiadas y adaptadas a la realidad de Zamora.

La formación adelanta además que las propuestas que llevará al próximo Pleno incorporarán actuaciones dirigidas al ámbito municipal orientadas al apoyo y acompañamiento de las personas cuidadoras, así como acuerdos para instar a otras administraciones competentes, especialmente a la Junta de Castilla y León, en aquellas materias vinculadas a sus competencias.

Desde Zamora Sí consideran que la existencia de competencias autonómicas no debe impedir la iniciativa municipal y defienden que el Ayuntamiento puede actuar como impulsor, interlocutor y altavoz de las necesidades detectadas por la ciudadanía y el tejido asociativo. En este sentido, el portavoz del grupo, Eloy Tomé, considera que “esta es una realidad que todavía no tiene el espacio que merece dentro de las políticas públicas. Aunque existen recursos y servicios dirigidos a la dependencia, seguimos detectando que la situación de los cuidadores familiares continúa en un segundo plano, pese a sostener una parte esencial de la atención y los cuidados. Entendemos que estas personas necesitan ser escuchadas, pero también que es necesario empezar a estudiar medidas y propuestas que ayuden y faciliten su día a día”, concluye.