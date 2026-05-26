Cambio de tiempo en Zamora: la Aemet activa el aviso amarillo por tormentas

Tras unos días de intenso calor en Zamora, las altas temperaturas no desaparecerán, pero el ambiente se refrescará gracias a la lluvia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos, en este caso tormentas, en la comarca de Sanabria desde el mediodía de este miércoles 27 de mayo hasta la medianoche del jueves 28 de mayo.

La probabilidad de tormentas dispersas oscila entre el 40 y el 70 por ciento y, según señalan desde la Aemet, podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Pronóstico del tiempo en Zamora capital

Aunque el aviso amarillo por tormentas se ciñe a la comarca de Sanabria, Zamora capital no se librará de la lluvia. Pese a que el mercurio subirá hasta los 36 grados de temperatura máxima, la sensación térmica se reducirá gracias a las precipitaciones previstas, sobre todo por la tarde.

La estabilidad térmica se mantendrá durante el resto de la semana sin grandes cambios, con temperaturas mínimas que rondarán los 18 grados y valores máximos que oscilarán entre los 33 y 36 grados.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.